Опубликован список самых продаваемых игр в Steam за год и другие рейтинги

Компания Valve опубликовала список «Лучших игр Steam» по итогам 2023 года. Подобные рейтинги она предоставляет ежегодно, позволяя понять, какие игры пользователям в уходящем году нравились больше всего. Статистика основана на продажах с 1 января по 15 декабря.

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Больше всего в 2023 году заработали следующие игры:

Здесь можно отметить большой успех инди-хоррора Sons of the Forest и популярность довольно проблемной игры Destiny 2.

Есть также список наиболее продаваемых новых игр, куда помимо вышеназванных Hogwarts Legacy, Baldur's Gate 3, Sons of the Forest и Starfield вошли следующие:

Ещё имеется рейтинг самых популярных игр на консоли Steam Deck, составленный по количеству ежедневно активных игроков. Здесь есть достаточно старая Grand Theft Auto V, ещё значительно более старая Half-Life, Dave the Diver, Elden Ring и Vampire Survivors.

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В ближайшее время будут вручены награды Steam Awards в 11 категориях на основе голосования геймеров. Проголосовать можно до 2 января.