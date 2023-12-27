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dima0782
Starfield раскритиковали в Steam
Отзывы не могут порадовать Bethesda

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Bethesda не может считать запуск Starfield полностью успешным из-за критики, которая обрушилась на игру. Это прекрасно иллюстрируют преимущественно негативные отзывы в Steam, и, к сожалению, эта тенденция не только сохраняется, но и критические голоса в последнее время заметно усилились.

Starfield должна была стать игрой года, но она не только не стала ею, но даже не смогла приблизиться к этому показателю. У игры есть свои плюсы, например, огромный мир и неплохой сюжет, но игроки жалуются, что доступные планеты по большей части пусты. Критические голоса можно увидеть, например, на Steam, где Starfield получила большинство негативных отзывов. В последнее время количество критических отзывов увеличилось. На платформе Valve игра может похвастаться 86 425 рецензиями и наивысшим рейтингом "Смешанный". Однако более поздние обзоры, состоящие из 7302 рецензий, в основном негативные, и именно они доминируют в последнее время.

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источник: Bethesda

В одной из рецензий Starfield названа " большим ничтожеством", а автор другой написал, что "геймплей через некоторое время становится скучным, а сама история не очень интересной". Большинство негативных отзывов, конечно, не устраивают Bethesda, которая надеялась на более позитивную реакцию.

Разработчики не спешат выпускать новый контент, хотя их планы на 2024 год весьма амбициозны. С февраля следующего года студия намерена выпускать новые обновления каждые шесть недель. В них будут не только устранены ошибки, но и добавлены столь необходимые новые элементы. Не обойдется без новых вариантов геймплея, а игроки смогут регулировать уровень сложности. Также упоминается новая механика выживания.

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Геймеры, несмотря на критику Starfield, не жалуются на отсутствие интереса к игре. Люди проводят в игре в среднем 40 часов и за это время посещают около 2 миллиардов планет, основывают более 4,5 миллионов аванпостов или строят корабли в течение 26 часов. В игру уже сыграли более 13 миллионов игроков, но не стоит забывать, что она по-прежнему доступна в сервисе Game Pass, который помог увеличить статистику. Что ж, посмотрим, что нас ждет в будущем и будет ли Bethesda заинтересована в развитии проекта в ближайшие несколько лет.

#игры #starfield
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