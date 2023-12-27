Устаревшие компьютеры и поддержка ИИ должны стать мотивацией к покупке новых моделей

После продолжительного падения мировой рынок компьютеров в 2024 году должен начать рост. Компания International Data Corporation сообщает, что в третьем квартале было выпущено 68,5 млн компьютеров. Это хуже по сравнению с третьим кварталом 2022 года на 7,2%, но лучше прогнозов.

С учётом последних данных IDC вынесла изменения в прогноз поставок по итогам года. Ожидается спад на 13,8% по сравнению с показателями 2022 года, когда также был спад на 16,6% по сравнению с 2021 годом. Сильнее всего показатели упадут в образовательном сегменте. Здесь поставки компьютеров сократятся на 15,4%. В коммерческом секторе падение будет 12,2%.

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Аналитики продолжают ждать падения на протяжении 8 кварталов подряд. Это не самый плохой результат, поскольку между вторым кварталом 2012 года и четвёртым кварталом 2016 года спад поставок компьютеров длился 19 кварталов подряд.

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В IDC полагают, что в 2024 году начнётся восстановление. В коммерческом секторе становится всё больше устаревающих компьютеров, которые придётся обновлять. Также предстоит переходить на Windows 11, что может привести к увеличению поставок компьютеров за следующий год на 3,4%. Свой вклад внесут и алгоритмы ИИ. Компьютеры с ними сначала могут появиться в корпоративном сегменте, а потом и на широком потребительском рынке. Наконец, может поспособствовать продажам появление Windows 12.