Для охлаждения основных компонентов были использованы огромные радиаторы Noctua NH-P1

Пользователь Reddit под ником Prestigious_Gate_615 бросил вызов традиционным методам сборки ПК, создав полностью пассивную систему, не использующую никаких вентиляторов. В конструкции используется не что иное, как радиаторы Noctua NH-P1 в качестве основного компонента пассивного охлаждения. Для сборки системы пользователь использовал кронштейны, напечатанные на 3D-принтере, для крепления всех устройств, чтобы обеспечить оптимальную площадь контакта с центральным процессором, графическим процессором и скрепить сборку.

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Что касается характеристик компьютера, то он оснащен процессором AMD Ryzen 7 7700X, а также графическим ускорителем среднего уровня NVIDIA GeForce RTX 4060. Несмотря на использование графического процессора с самым низким TDP в линейке NVIDIA Ada Lovelace, Prestigious_Gate_615 пришлось снизить TDP до 90 Вт вместо обычных 115 Вт, чтобы достичь приемлемой температуры в диапазоне от 80 до 85 °C при 100% загрузке.

Более того, процессор Ryzen 7 7700X также был переведен в «эко-режим», что означает снижение его мощности до 88 Вт, а предел температуры установлен на 95 °C. Стоит отметить, что в данной ситуации было необходимо снизить пределы мощности, поскольку, несмотря на более громоздкий радиатор Noctua, они не могут должным образом охлаждать компоненты.

Сборка была установлена на материнской плате MSI B650I Edge WiFi, которая также была оснащена 64 ГБ памяти G.Skill Flare X5 6000 DDR5. Ниже приведены полные характеристики системы, используемые пользователем:

Процессор: Ryzen 7 7700X;

Графический ускоритель: Gigabyte RTX 4060 Windforce OC;

Материнская плата: MSI B650I Edge WiFi;

Оперативная память: 2x32 ГБ G.Skill Flare X5 6000 CL30;

Твердотельный накопитель: Lexar NM790 на 4 ТБ;

Блок питания: Seasonic Prime PX без вентилятора мощностью 500 Вт;

Райзер: Streacom RZ4;

Радиаторы: 2x Noctua NH-P1.

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Идея, стоящая за данным проектом, была довольно интересной, но у нее есть ограничения, в основном связанные с энергопотреблением и температурой, поскольку пассивное охлаждение, безусловно, не является хорошей идеей при использовании мощных комплектующих.