В Китае анонсированы три аппарата серии Kirin 5G

Во вторник утром в Китае состоялся анонс серии смартфонов Huawei Nova 12, который подвёл черту под многочисленными утечками данных и слухами. Стандартный аппарат получил экран OLED размером 6,7 дюйма с разрешением 2412 x 1084. Он поддерживает ШИМ-затемнение с частотой 1440 Гц и частоту обновления до 120 Гц. Спереди есть отверстие под камеру.

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Ultra обладает экраном OLED размером 6,76 дюйма с разрешением 2776 x 1224 и частотой 120 Гц. Здесь два отверстия под камерой и изгибы с четырёх сторон экрана. Частота дискретизации сенсорного касания равна 300 Гц, ШИМ-регулирование яркости 2160 Гц. Защищён экран стеклом второго поколения Kunlun.

Сзади находится основная камера 50 Мп с апертурой f/1,9 со сверхчувствительным сенсором и цветовым фильтром RYYB. Сверхширокоугольная камера макро обладает разрешением 8 Мп, апертурой f/2,4 и 10-кратным зумом.

Спереди на стандартном аппарате находится камера 60 Мп с апертурой f/2,4 для получения качественных портретных снимков. Поддерживаются режимы профессиональной съёмки, голосовая активация, портретный режим с работой ИИ, отслеживание портретной фокусировки.

Nova 12 Pro и Ultra обладают основной камерой 50 Мп с переменной апертурой f1,4–f 4,0) с сенсором RYYB и сверхширокоугольной камерой макро 8 Мп с апертурой f2,2. Спереди у них по две камеры с основной 60 Мп с апертурой f 2,4 и автофокусом. Камера для портретной съёмки имеет разрешение 8 Мп, апертуру f2.2, 2-кратный и 5-кратный оптический зум. Ещё в этих аппаратах есть система бинокулярного стереовидения для передних камер. Поддерживаются разнообразные режимы украшений при съёмке и движок DaVinci Portrait Engine. Система визуального отображения приносит точную полнопиксельную фокусировку QPD.

Новый портретный объектив умеет сравнивать изображения по форме, качеству, освещённости и цвету. Поддерживается интеллектуальное распознавание кожи лица, костей, света и тени, чтобы создавать максимально точные украшения.

Сзади панель и модуль камеры модели Ultra обтянуты кожей. Аппараты предлагаются в синем, белом и чёрном цветовых вариантах. Pro есть также в розовом.

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Во всех трёх устройствах ёмкость батареи равна 4600 мАч и есть адаптер для зарядки мощностью 100 Вт. Pro и Ultra работают на процессорах Kirin 8000 5G и Kirin 9000SL. В Ultra поддерживается двустороння спутниковая связь СМС. На всех трёх аппаратах установлена система HarmonyOS 4.0.