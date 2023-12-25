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Huawei Nova 12 Pro будет работать на процессоре Kirin 8000
Появилась информация о выходящем скором аппарате Huawei Nova 12 Pro

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Во вторник в Китае должна быть анонсирована линейка смартфонов Huawei Nova 12. В преддверии этого события появилась утечка данных с описанием характеристик модели Nova 12 Ultra. Предположительно, здесь будет применяться процессор Kirin 9000s с уменьшенной тактовой частотой, которые уже вошёл в состав линейки Mate 60. Из этого следует поддержка двухсторонний спутниковой связи.

Также появилась возможность благодаря утечке на сайте микроблогов Weibo познакомиться с внешним видом передней стороны аппарата Nova 12 Pro и с некоторыми его характеристиками.

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На экране есть вырез под переднюю камеру, которых тут может быть две. Панель относится к типу OLED с диагональю 6,78 дюйма и обладает изгибами по сторонам, а также разрешением 2776 x 1224. Возможно, частота будет достигать 120 Гц. Модельным номером устройства является ADA-AL00.

Упоминается использование нового процессора Kirin 8000, который ещё не был представлен официально. Ещё здесь есть 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и чип Hi1105 NFC.

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Разрешение основной передней камеры составит 60 Мп, вспомогательной портретной 8 Мп с 2-кратным оптическим зумом. Сзади находится основная камера 50 Мп с переменной апертурой f/1,4–f/4,0. Ёмкость батареи составит 4600 мАч при мощности зарядки 100 Вт. Модели Pro и Ultra получат поддержку стандарта связи 5G, а Nova 12 и Nova 12 Lite только 4G.

#смартфоны #huawei
Источник: gizmochina.com
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