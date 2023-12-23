Geely готовит несколько конфигураций электромобиля

Автопроизводитель Geely объявил о скором начале продаж электрического седана Galaxy E8. Мероприятия запланировано на 5 января, предварительные заказы уже начали принимать.

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Будет предложено пять конфигураций автомобилей: PRO 550 км, MAX 550 км, Starship Voyage Edition 665 км, Starship Intelligent Driving 665 км Edition и Starship Performance Edition 620 км. Стоимость начинается от 188000 юаней.

Флагман Smart Pure Electric E основан на архитектуре SEA Geely Group. Доступны разные варианты персонализации, в том числе выбор среди шести цветовых вариантов кузова и двух вариантов цвета салона. Длина автомобиля равна 5,01 м, ширина 1,92 м и высота 1,465 м. Размер колёсной базы составляет 2,925 м.

Отличительной чертой автомобиля станет экран размером 45 дюймов. Его площадь составляет 1130 х 138 мм, работает он на основе процессора Snapdragon 8295 и интегрируется с Flyme Link.

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Будут предлагаться на выбор батареи 62 кВт и 76 кВт*ч, дающие запас хода 550 км, 665 км и 620 км.