Плюс полная китаизация всего автопрома.

Агентство Bloomberg поведало о новом этапе кооперации в мировом автопроме. Японская компания Nissan Motor договорилась о получении двигателей внутреннего сгорания, коробок передач и сопутствующих запасных частей от совместного предприятия французского автогиганта Renault и китайской компании Geely. Получаемая от СП продукция будет использоваться компанией Nissan на двенадцати своих предприятиях. Объёмы поставок запасных частей будут достигать 500 000 ежегодно.

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Источник изображения: Nissan

Renault, Mitsubishi и Nissan являются частью одного альянса, поэтому кооперация между его участниками предсказуема и понятна на данном этапе системных изменений в бизнесе по производству автомобилей. Переход на электротягу вынуждает автопроизводителей оптимизировать расходы на покупку комплектующих, и пример Nissan очевидным образом этом демонстрирует.

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В свою очередь, Nissan намеревается разработать твердотельные аккумуляторы во второй половине этого десятилетия, и предлагать их выпуск по лицензии своим партнёрам по альянсу. В ходе реструктуризации Renault выделила бизнес по выпуску электромобилей в самостоятельную структурную единицу Ampere, которая скоро должна выйти на IPO и привлечь не менее €10 млрд инвестиций. Свой первый среднеразмерный полностью электрической кроссовер Mitsubishi собирается разработать как раз при поддержке этого подразделения Renault.