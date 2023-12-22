Chrome на ПК станет производительнее

В январе компания Google собирается в своём браузере протестировать работу функции «Защита от отслеживания». Она ограничит доступ сайтам к сторонним файлам куки, чтобы невозможно было отслеживать действия пользователя в интернете. До тех пор обновления браузера на компьютерах должны сделать его быстрее и умнее.

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На этой неделе Google приносит в браузер проверку безопасности, экономию оперативной памяти и группировку вкладок. Проверка безопасности будет автоматически запускаться в фоновом режиме. Она скажет, какие пароли были скомпрометированы, установлены ли в браузере вредоносные расширения, нужно ли убрать разрешения на сайтах вроде доступа к микрофону и установлена ли последняя версия браузера.

Функциональность «Экономии памяти» покажет, сколько оперативной памяти будет сэкономлено, если вкладка останется неактивной. Также будет сказано, каким вкладкам следует разрешать быть активными.

Группировка вкладок позволит сохранять их и получать доступ с разных компьютеров.