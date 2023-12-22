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Ford лидирует по количеству отзывов в США три года подряд
Повышения качества автомобилей Ford ещё предстоит подождать

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На протяжении трёх лет подряд автопроизводитель Ford совершает больше отзывов, чем любая другая автомобильная компания США. В нынешнем году число отзывов составило 54, затронув почти 5,7 млн автомобилей. В прошлом году было 65 отзывов и 8,6 млн автомобилей, так что ситуация улучшилась на 21%.

Самым крупным был отзыв 1,3 млн Fusion и Lincoln MKZ. В компании говорят, что постоянно стремятся повышать качество своих автомобилей. Отзывы являются одним из способов повышения качества для решения выявленных проблем.

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В мае компания начала вводить новые меры обеспечения качества, начав с грузовых Super Duty. Пройдёт какое-то время, прежде чем эти меры начнут приносить результаты в виде уменьшения количества отзывов.

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Такие частые отзывы стоят Ford больших денег. С другой стороны, они показывают клиентам, что компания берёт на себя ответственность.

#автомобили #ford
Источник: carbuzz.com
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