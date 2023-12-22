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Lexus UX 300h 2025 приносит мощь и энергоэффективность
Представлен первый Lexus с эффективной гибридной трансмиссией Toyota нового поколения

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Состоялся мировой анонс автомобиля 2025 Lexus UX 300h, в котором данный производитель осуществил переход на гибридную систему Toyota пятого поколения (THS 5). Автомобиль стал мощнее и эффективнее, придя на смену модели UX 250h.

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Здесь по-прежнему применяется четырёхцилиндровый двухлитровый двигатель и новая гибридная коробка передач с электрическим мотором на каждой оси. Мощность выросла с 181 до 196 л.с. Вместо прежней никель-металлогидридной батареи теперь установлена литий-ионная.

До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 8 секунд с передним приводом и за 7,9 секунды с AWD. Это на 0,4 секунды превосходит модель прошлого поколения.

Предлагаются комплектации Base, Premium и F Sport с яркой окраской Copper Crest. В стандартной комплектации используются 18-дюймовые легкосплавные диски с шинами Run-Flat.

Внутри изменений минимум, разве что кнопки на дверных панелях располагаются по-другому. В комплектациях Premium и F Sport появилась более крупная цифровая приборная панель размером 12,3 дюйма, тогда как в базовой модели размер панели 7 дюймов. Сенсорный экран Lexus Interface имеет размер 12,3 дюймов в версии F Sport и 8 дюймов в других версиях.

Используется новая система безопасности Lexus Safety System+ 3.0. В её состав входят динамический радарный круиз-контроль на всех скоростях, система полосы движения, предупреждения столкновений с пешеходами, помощи распознавании дорожных знаков, помощи при вождении. Система безопасного выхода предупреждает как пассажиров и водителей, так и пешеходов и велосипедистов.

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Стоимость автомобилей пока не была объявлена.

#автомобили #lexus
Источник: carbuzz.com
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