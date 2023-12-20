Бета-версия браузера Microsoft приносит поддержку очередного графического формата

Несколько дней назад в канале бета-тестирования компания Microsoft представила свой веб-браузер Edge 121. Это последний этап перед тем, как будет выпущен финальный вариант браузера примерно в конце января. Среди прочих новшеств здесь предлагается графический формат AVIF, который уже есть у конкурирующих браузеров.

Первые признаки появления AVIF в Edge обнаружились ещё в феврале. В браузере Chrome он стал поддерживаться в 2020 году в версии 85. Firefox получил поддержку в октябре 2021 года, Safari в нынешнем сентябре на iPhone, iPad и компьютерах.

реклама

Получить поддержку AVIF можно, скачав с сайта Microsoft бета-версию браузера. Этот формат был представлен 19 февраля 2019 года и применяет кодек AV1 и контейнер HEIF для увеличения эффективности сжатия и качества изображений. Файлы в этом формате занимают меньше места и имеют большую детализацию при меньшем числе артефактов. Системы Windows 10 и 11 уже поддерживают его.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Стабильная версия Edge 121 появится 25 января. Также здесь будет изменён процесс обновления. Кнопку для его активации переместят в боковую панель, чтобы она была более заметной.