При проверке веб-страницы с помощью DevTools программисты часто видят ошибки и предупреждения в консоли.

С выходом обновления для браузера Edge версии 120 от Microsoft функция Copilot стала доступна в большем количестве областей, что позволит веб-разработчикам получить помощь при устранении ошибок и предупреждений. Компания опубликовала в официальном блоге Microsoft информацию о том, как Copilot может облегчить жизнь разработчикам, особенно при работе с непонятными ошибками.

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Ошибки и предупреждения - это то, с чем сталкиваются разработчики независимо от их опыта. В то время как некоторые сообщения просты и понятны, другие предупреждения не дадут программистам покоя. Чтение консоли DevTools в Microsoft Edge иногда становится настоящим испытанием. Компания хочет, чтобы Copilot стал всегда доступным коллегой для разработчиков, способным объяснить сложные темы и сэкономить время на поиск информации в Google.

В браузер Edge начиная с версии 120, консоль DevTools помещает маленький значок Copilot рядом с каждой ошибкой или предупреждением. Пользователи могут нажать на этот значок, чтобы запустить Copilot и получить подробное объяснение конкретного сообщения. Кроме того, программисты могут попросить Copilot объяснить любой фрагмент кода из инструмента Sources. Edge откроет Copilot в боковой панели и предоставит разработчику необходимую информацию. DevTools предоставит Copilot контекст для понимания и объяснения конкретной проблемы.

Стоит отметить, что Copilot в DevTools все еще находится в стадии активной разработки, поэтому Microsoft рекомендует включить его вручную. Вот как это сделать:

Войдите в браузер Edge под своей учетной записью Microsoft и включите значок Copilot в правом верхнем углу экрана в разделе Настройки > Боковая панель > Copilot;

Введите edge://flags и найдите «Explain DevTools with AI»;

Включите флажок и перезапустите браузер.

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Запустить DevTools с помощью клавиши F12 и щелкните значок Copilot рядом с любым предупреждением или ошибкой. Подробнее об использовании Copilot для устранения ошибок в DevTools можно узнать из официальной документации. Microsoft также хочет услышать больше от разработчиков и призывает всех делиться своими отзывами, вопросами, комментариями и идеями в сервисе GitHub.