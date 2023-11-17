Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Названы самые быстрые 5G-смартфоны в мире по версии Speedtest
Аналитики компании Ookla (разработчик сервиса Speedtest) опубликовали свежие результаты тестирования качества 5G-интернета в разных странах мира

реклама

В свежем отчете аналитиков известной компании Ookla, специализирующейся на разработке сервиса Speedtest, опубликованы последние результаты исследования качества 5G-интернета в различных странах мира. Помимо обычных данных о средней скорости соединения, аналитики также выделили наиболее эффективные мобильные устройства.

реклама

Исследование охватило значительное количество ключевых рынков мобильной связи, и, несмотря на влияние инфраструктуры и различия в частотных диапазонах, рейтинги лидеров в разных странах оказались поразительно схожими. Стоит подчеркнуть, что все устройства проходили тестирование в одинаковых условиях покрытия сетей 5G.

Абсолютное превосходство продемонстрировала корпорация Apple с последними моделями своих флагманских смартфонов. Например, в Соединенных Штатах лидерство в скорости 5G уверенно удерживает iPhone 15 Pro Max, обеспечивая медианную скорость загрузки на уровне 285,02 Мбит/с. Этот тренд сохраняется и в других странах, таких как Канада, Германия и Великобритания, где iPhone 15 Pro Max показывает впечатляющие 217,35, 191,11 и 150,79 Мбит/с соответственно. На южнокорейском рынке лидером стал iPhone 14 Pro с впечатляющей скоростью 594,49 Мбит/с, в то время как в Бразилии базовый iPhone 15 демонстрирует результат 533,32 Мбит/с.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Заметным исключением стали Филиппины, где первое место занял Samsung Galaxy Z Fold 5 с впечатляющей скоростью 140,20 Мбит/с. Это устройство также попало в топ-5 лидеров в нескольких других регионах. Подробный отчет о скорости 5G-интернета на конец третьего квартала 2023 года представлен на официальном сайте компании Ookla.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия не будет продавать «Ланцеты» – в Рособоронэкспорте назвали причины отказа экспортировать дрон
13
В Сети опубликовали кадры с огромной пробоиной в броне броневика Stryker ВСУ
5
Rolls-Royce подтверждает, что все его нынешние двигатели совместимы с SAF на 100%
4
Спикер ВСУ Игнат: Новая тактика российской авиации заставляет украинский бизнес терпеть убытки
1
Renault собирается предлагать компактные электромобили по цене машин с ДВС к середине десятилетия
+
Израильские войска вошли в крупнейшую больницу Газы
9
"Берешь обломки пластика и печатаешь дрон" — в России собираются делать БПЛА из вторсырья
1
Видео показало ночную охоту "Ланцета" с тепловизором и уничтожение цели
3
Баллистическая ракета с гиперзвуковая ядерной боеголовкой Авангард развернута на Юге России
+
Microsoft намеренно заблокировала активацию Windows 10/11 с помощью ключей от Windows 7/8
13
В украинской столице демонтировали памятник великому русскому поэту Александру Пушкину
5
Обновленный ключ безопасности Google Titan может хранить до 250 паролей
+
NVIDIA прекращает производство видеокарт GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4080
6
В России есть всё необходимое для воссоздания сверхзвукового лайнера Ту-144 — глава Минтранса
12
Израиль проводит операцию в больнице Аль-Шифа в Газе, призывая ХАМАС сдаться
9
Немецкий концерн Rheinmetall отправит Украине 5 десантно-штурмовых машин Caracal
5
Forbes: экраны MacBook массово выходят из строя
3
Стали известны характеристики флагманского смартфона Oppo Find X7
+
По вселенной "Безумного Макса" 22 мая 2024 года стартует фильм "Фуриоса"
+
Samsung работает над новейшими Galaxy Buds 3 Pro, которые будут выпущены в 2024 году
2

Популярные статьи

Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
19
Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
28
Глава ЦРУ вылетает в Киев на встречу с Зеленским
7
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
5
Китай вкладывает миллиарды долларов в производство передовых чипов памяти
6
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 7
31
Всё ещё считаете китайскую армию "бумажным тигром" — подумайте ещё раз
6
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
22
Индия сотрудничает с Россией для борьбы с Пакистаном, а Пакистан с США, чтобы навредить РФ
4
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
16

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
10:46
Пока Китай догоняет Америку и развивает своё производство полупроводников, мы не догоняем, что в России это нужно было развивать ещё 30 лет назад... А то Китай-друг, может перестать быть другом и мы б...
Китаю не нужны "кастрированные" чипы Nvidia — решения от Huawei дешевле и эффективнее
JM+
10:45
2-3 новых. Новые модели. Просто немного безграмотно написано.
Россия не останется без процессоров – китайский Loongson сможет работать на отечественной ОС «Альт»
FelsheR-BAN100712
10:43
Да ты долбоеб!!!))) Зарплаты растут, с лета только 2 раза прибавляли. Безнин все СВО не дорожал. Сейчас в лето-осень цены на бенз подросли на 1-2 рубля и опять снизались до почти довоенных. На проезд...
«Коммуналка» опережает инфляцию - эксперт об утвержденном правительством росте тарифов ЖКХ
Александр Шульгин
10:42
2-3 проца в год? А нам поставили сто))))) 50 лет делали
Россия не останется без процессоров – китайский Loongson сможет работать на отечественной ОС «Альт»
Andreich000000000
10:42
Мели Емеля - твоя неделя.
Компания Diamond Foundry создала самую быструю в мире видеокарту с алмазным охлаждением
-[]-
10:41
Время покажет.
Иран не станет втягиваться в войну против Израиля и США
Bratken
10:38
Странный проц. Что ему ни дай - все равно 100 градусов. Где-то писали, что надо играться с load line calibration
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
FelsheR-BAN100712
10:34
Жалкими становятся те по кому она прилетела. Ну а ты по умолчанию жалкий)) "с этими дурацкими крылышками" "Хотите отрезной рукав - пожалуйста. Хотите плиссированную юбку с вытачками? Принимаю и это...
Украинский военный: Россия за сутки сбросила 36 высокоточных бомб на позиции ВСУ в районе Херсона
Мегавольт
10:33
Лучше с шашлычком.
В следующую пятницу в Японии поступит в продажу термопаста с ароматом яблока
Алексей Подзоров
10:33
Чипсет А520 не поддерживает PCI-E 4.0
Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем