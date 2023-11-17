Аналитики компании Ookla (разработчик сервиса Speedtest) опубликовали свежие результаты тестирования качества 5G-интернета в разных странах мира

В свежем отчете аналитиков известной компании Ookla, специализирующейся на разработке сервиса Speedtest, опубликованы последние результаты исследования качества 5G-интернета в различных странах мира. Помимо обычных данных о средней скорости соединения, аналитики также выделили наиболее эффективные мобильные устройства.

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Исследование охватило значительное количество ключевых рынков мобильной связи, и, несмотря на влияние инфраструктуры и различия в частотных диапазонах, рейтинги лидеров в разных странах оказались поразительно схожими. Стоит подчеркнуть, что все устройства проходили тестирование в одинаковых условиях покрытия сетей 5G.

Абсолютное превосходство продемонстрировала корпорация Apple с последними моделями своих флагманских смартфонов. Например, в Соединенных Штатах лидерство в скорости 5G уверенно удерживает iPhone 15 Pro Max, обеспечивая медианную скорость загрузки на уровне 285,02 Мбит/с. Этот тренд сохраняется и в других странах, таких как Канада, Германия и Великобритания, где iPhone 15 Pro Max показывает впечатляющие 217,35, 191,11 и 150,79 Мбит/с соответственно. На южнокорейском рынке лидером стал iPhone 14 Pro с впечатляющей скоростью 594,49 Мбит/с, в то время как в Бразилии базовый iPhone 15 демонстрирует результат 533,32 Мбит/с.

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Заметным исключением стали Филиппины, где первое место занял Samsung Galaxy Z Fold 5 с впечатляющей скоростью 140,20 Мбит/с. Это устройство также попало в топ-5 лидеров в нескольких других регионах. Подробный отчет о скорости 5G-интернета на конец третьего квартала 2023 года представлен на официальном сайте компании Ookla.