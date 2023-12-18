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Gorovic
В 2024 году iPhone отойдет на второй план в бизнесе Apple
В 2024 году Apple выйдет за рамки iPhone и уделит больше внимания другой своей продукции

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Компания Apple готовится к напряженному 2024 году, но с небольшими изменениями. Хотя iPhone был центром стратегии компании более 15 лет, в наступающем году основное внимание будет уделено… всему, но только не iPhone.

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Конечно же, в следующем году iPhone все равно получит обновление. Это самый важный продукт компании, который по-прежнему приносит более половины дохода. Но серьезных изменений не будет: Apple планирует сохранить дизайн iPhone 15, одновременно увеличив размеры экрана в версии Pro. Младшие модели получат кнопку «Действие», а также появится новая специальная кнопка для съемки видео.

Стало известно, что  в центре внимания будет бизнес компании в области носимых устройств, включая предстоящие Vision Pro, AirPods и Apple Watch. Vision Pro представляет собой новую категорию для Apple, а наушники и умные часы готовы получить одно из самых больших обновлений за всю историю.

Напомним, в прошлом году продажи Apple не увеличились и находились на прежнем уровне после резкого роста потребительских расходов на технологии во время пандемии. Фактически все основные продуктовые сегменты компании — iPhone, Mac, iPad, носимые устройства — пережили спад в 2023 финансовом году, который закончился в сентябре. Единственным светлым пятном оказался бизнес Apple в сфере услуг.

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Аналитики Уолл-стрит не делают ставку на значительное возрождение продукции Apple в текущем финансовом году, но у компании, по крайней мере, есть новые идеи и технологии для продвижения. Помимо Vision Pro, появятся обновленные версии более дешевых AirPods и привлекательные функции для здоровья Apple Watch.

#apple #iphone
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