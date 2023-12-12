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Раскрыт дизайн Nubia Z60 Ultra и варианты его цветов
Выход смартфона состоится 19 декабря в Китае, а о глобальном запуске пока ничего не известно

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 Всего через неделю 19 декабря в Китае будет представлен новый флагманский смартфон Nubia Z60 Ultra. Пару дней назад в сети уже появилось первое подробное изображение задней панели, демонстрирующей белую крышку и дизайн модуля камер. Сегодня компания опубликовала несколько изображений, более подробно показывающих телефон с обеих сторон и его варианты цветов.

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 Судя по фотографиям Nubia Z60 Ultra поступит в продажу в трех цветах: серебристом, черном и синем. Спереди смартфона будет установлен дисплей без отверстия под фронтальную камеру, то есть компания продолжает быть приверженной использованию камеры под дисплеем, что увеличивает полезную площадь экрана. Задняя панель также не лишена уникальности в оформлении расположения камер. Объективы разделены на два отдельных блока, но все три имеют различное оформление, а вспышка расположена отдельно в правом верхнем углу.

 Из трех вариантов расцветки выделяется синяя версия, которая получила также графическое оформление в виде галактики, возможно, именно этот вариант будет наиболее востребован у покупателей, но может быть эксклюзивным и выпущенным в ограниченном количестве. Грани телефона будут плоские с небольшим закруглением в углах, а на правой стороне будет располагаться качель громкости и красная кнопка питания. .

 Что касается характеристик, то согласно имеющейся информации, Nubia Z60 Ultra будет комплектоваться 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Работать телефон будет на флагманском чипсете Snapdragon 8 Gen 3, получит до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x, встроенный накопитель объемом до 1 ТБ стандарта UFS 4.0 и аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт. Что касается программного обеспечения, то ожидается ОС Android 14 на базе MyOS.

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 За фото и видео возможности аппарата будут отдуваться фронтальный 16-мегапиксельный датчик под дисплеем, основная задняя камера разрешением 50 мегапикселей с поддержкой OIS, 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера объектив и 64-мегапиксельный перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим увеличением. Кроме того все три задние камеры получат поддержку оптической стабилизации изображения.

#смартфоны #nubia #смартфоны nubia #nubia z60 ultra
Источник: gizmochina.com
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