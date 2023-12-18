Mini Countryman C выдаёт крутящий момент 207 Нм

Линейка автомобилей Mini Countryman продолжает предлагать всё новые модели. Очередной новинкой становится бюджетный вариант Countryman C с двигателем внутреннего сгорания.

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Эта машина работает с трёхцилиндровым двигателем, объём которого назван не был. Можно предположить, что это обновлённый вариант ранее применявшегося двигателя 1,5 л. Его мощность составляет 170 л.с., крутящий момент 207 Нм достигается благодаря наличию турбонаддува. Также применяется гибридная технология, которые приносит ещё 19 л.с. 100 км/ч автомобиль должен достигать за 8,3 секунды, а его максимальная скорость может составлять 212 км/ч.

Подобные показатели могут не потрясать воображение, но от автомобиля начальной ценовой категории этого и не ждут. Благодаря наличию дорожного просвета в 20 см он может пригодиться на сельских дорогах, хотя и не является полноценным внедорожником.

В плане дизайна автомобиль напоминает представленный в сентябре вариант. Спереди и сзади у него используется светодиодное освещение, придающее стильный внешний вид. Размер колёс варьируется от 17 дюймов до 21 дюйма. В стандартную комплектацию входят рейлинги Piano Black.

Существуют следующие комплектации: Essential, Classic, Favored и JCW. Favored получил отделку радиаторной решётки Vibrant Silver и зелёную расцветку Smokey Green, а также двухцветные колёса Windmill Spoke.

Двухцветный дизайн применяется и в салоне с текстилем на приборной панели и дверных картах. Здесь установлены перфорированные спортивные сиденья с синтетической кожей Vescin и спортивное рулевое колесо с подогревом. Фотографий салона ещё предстоит дождаться.

Размер автомобиля вырос, и вместе с ним выросло внутреннее пространство. Заднее сиденье складывается в пропорциях 40:20:40, после чего объём грузового пространства составляет 1458 л, с установленными сиденьями значение составляет 450 л. Также автомобиль обладает скруглённым дисплеем OLED. Желающие смогут поменять дизайн кабины за счёт настроек дисплеев, окружающего освещения и звуков.

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Также можно получить частичную автоматизацию вождения второго уровня для шоссейных дорог. Это даст возможность убрать руки с руля на скорости до 60 км/ч. Стоимость автомобиля пока не была названа.