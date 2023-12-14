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В Китае анонсированы смартфоны Vivo S18 и S18 Pro с изогнутыми дисплеями OLED
Аппараты Vivo S18 получили камеры на 50 Мп и до 16 ГБ памяти

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В четверг в Китае состоялся анонс линейки смартфонов Vivo S18. В её состав вошли Vivo S18, S18 Pro и S18e. В данном случае речь пойдёт о первых двух моделях.

Разработчик решил обновить дизайн этой линейки устройств. Сзади сохранился прямоугольный модуль для камер, но расположение сенсоров стало другим. В верхней половине модуля располагаются камеры, а внизу находится двойная светодиодная подсветка.

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Толщина корпусов этих устройств всего 7,45 мм, весят они 185,8 г и 187,8 г. Спереди находится панель OLED с диагональю 6,78 дюйма с изгибами по сторонам и разрешением Full HD+. Частота обновления достигает 120 Гц, пиковая яркость 2800 нит. По центру располагается отверстие под камеру.

Стандартная модель работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 3, тогда как версия Pro получила систему на чипе MediaTek Dimensity 9200+. Оперативная память в обоих случаях достигает 16 ГБ, хранилище 512 ГБ. Модель Pro получила более продвинутую память LPDDR5X, тогда как стандартный вариант довольствуется памятью LPDDR4X. Установлена система Android 14 с оболочкой OriginOS 4.

Поддерживается виртуальная оперативная память до 16 ГБ и сжатие хранилища до 50 ГБ. Оба аппарата обладают аккумуляторами 5000 мАч и быстрой зарядкой 80 Вт. Производитель обещает срок службы батареи в четыре года, в течение которых при необходимости они будут бесплатно заменены.

Оба аппарата получили основную камеру 50 Мп на сенсоре Sony IMX920. На модели Pro рядом с ней есть сверхширокоугольная камера 50 Мп Samsung JNI и телеобъектив 12 Мп IMX663 с 2-кратным оптическим зумом. На стандартной модели есть сверхширокоугольная камера 8 Мп. Спереди в обоих случаях камеры 50 Мп.

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Будут предлагаться белый, зелёный и чёрный цветовые варианты. Стандартная модель стоит от 2299 юаней за 8/256 ГБ до 2999 юаней за 16/512 ГБ. Модель Pro стартует от 3199 юаней за 12/256 ГБ до 3699 юаней за 16/512 ГБ. Продажи начнутся 22 декабря и 13 января.

#vivo #смарфтоны
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