Vivo готовит трио смартфонов у себя на родине

Компания Vivo на 14 декабря запланировала появление линейки смартфонов Vivo S18. В её состав входят следующие модели: Vivo S18e, S18 и S18 Pro. Тогда же будут представлены наушники Vivo TWS 3e TWS.

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Аппарат Vivo S18e будет наиболее доступным в новой серии с плоским экраном и круглым выступом с двумя камерами и поддержкой оптической стабилизации изображения. Устройство получит батарею ёмкостью 4800 мАч и мощность зарядки 80 Вт. Его толщина будет составлять 7,69 мм, будут предлагаться белый, фиолетовый и чёрный цветовой варианты.

Генеральный директор Vivo по бренду и стратегии продуктов сообщил, что стандартный S18 будет работать на процессоре Snapdragon 7 Gen 3. Более производительный чип Dimensity 9200 Plus войдёт в состав модели S18 Pro. Последняя будет выпускаться в красном, чёрном, фиолетовом и зелёным цветах.

S18 Pro получит переднюю камеру с разрешением 50 Мп с двойной светодиодной вспышкой. Основная камера у него будет 50 Мп Sony IMX920, рядом сверхширокоугольная с таким же разрешением на сенсоре Samsung JN1, ещё камера 12 Мп Sony IMX663. Будет поддерживаться модель искусственного интеллекта с выборами 6 млрд параметров, среди прочего умеющая улучшать качество портретной съёмки.

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Стандартный аппарат и версия обладают экраном OLED с изгибами по сторонам и частотой 120 Гц. Мощность зарядки в обоих случаях должна быть 80 Вт. Не исключено, что версия Pro получит зарядку 100 Вт.