Участники программы тестирования Windows 11 и Windows 365 скоро получат новую функциональность

Как и многие крупные, выпускающие программное обеспечение компании, Microsoft вместо одноразовых продаж старается предлагать подписку на всё что можно. Ранее в этом году была представлена опция Windows 365 Boot. Она призвана преобразовать локальные компьютеры на Windows в терминалы для удалённого доступа к облачным ПК Windows 365. Вместо использования бесплатных локальных учётных записей компании могут выбрать платную ежемесячную подписку для обеспечения защищённого дистанционного доступа к пользовательским установкам Windows 365 на общих компьютерах.

Теперь эта концепция продвигается ещё дальше с новой функцией, которая должна оттеснить в сторону локальную установку Windows. Сборка Windows 11 Preview Build 23601 для участников программы тестирования содержит режим Dedicated mode для Windows 365 Boot. Пользователи смогут загружаться в свои виртуальные компьютеры с рабочих устройств.

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Сотрудники компаний смогут заходить в Windows 365 через экран локального входа на Windows 11 без паролей с помощью методов вроде Windows Hello for Business. Режим Dedicated даёт более персональные варианты входа, предлагает быстрый переключатель учётных записей, выбираемое пользователем изображение на экранах блокировки и входа в систему, среди прочего. Поначалу режим Dedicated будет доступен в рамках частного превью в начале следующего года.

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Также новая сборка принесла механизм Windows 365 Boot, заранее предупреждающий пользователей о разрешении сетевых проблем или завершении установки приложения, прежде чем попасть на экран входа в систему. Был упрощён доступ к настройкам локальных ПК с возможностью управлять звуком и изображением через Cloud PC.