Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Microsoft добавляет функцию входа по лицу в Windows 11 для облачных ПК
Microsoft представила обновление Windows 11, включающее Dedicated Mode, который позволяет пользователям входить в облачные ПК Windows 365 непосредственно с экрана входа на их локальном компьютере.

реклама

Microsoft анонсировала новую версию Windows 11 для тестирования. Версия 23601 предоставляет улучшения в Windows 365 Boot, управлении загрузкой для облачных ПК от Microsoft. Одним из нововведений является Dedicated Mode, который позволяет пользователям войти в свой облачный ПК Windows 365 непосредственно с экрана входа на их локальном компьютере.

реклама

Dedicated Mode поддерживает различные методы аутентификации, включая ввод пароля и использование Windows Hello for Business с биометрическими опциями, такими как распознавание лица, отпечатков пальцев и сканера радужки. Этот режим также упрощает переключение между различными учетными записями, что особенно полезно, если облачный ПК используется несколькими пользователями.

Кроме того, обновление позволяет предприятиям настраивать экран входа с использованием своей корпоративной идентификации, такой как логотип компании. Эти данные берутся из Microsoft Intune. Пользователи также будут получать информацию о проблемах с подключением к серверам Microsoft перед входом на ПК.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Новый Insider-Build предоставляется только для тестирования в рамках программы Dev-Channel и представляет собой предварительную версию, которая еще не готова к выпуску. Некоторые функции могут быть изменены до официального релиза.

#новости
Источник: golem.de
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Культовая песня из 1989 года возвращается благодаря GTA VI
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ростех планирует поставить ВКС России новейшие бомбардировщики ПАК ДА к 2027 году
31
Китай представил самое мощное в мире микроволновое оружие для беспилотников
1
Украина отвергает обвинения в крушении ракеты Vega C
13
Ракеты 40Н6 для российского ЗРК С-400 смогут сбивать истребители F-16 ещё во время набора высоты
10
В Мир Танков вернулась WT auf E100 — игроки тратят сотни тысяч рублей, чтобы получить ее в ангар
31
На Солнце образовалась гигантская аномальная дыра
1
Apple активизирует усилия по разработке и интеграции 6G-связи в предстоящие устройства
1
В Украине стремительно увеличивается количество электрокаров – конфликт не мешает популярности Tesla
6
Сегодня ночью астероид размером 1 км в диаметре приблизится к Земле на 5 500 000 км
+
Россия начала производство своего катера-камикадзе
2
Пропавшие баки ракеты Vega обнаружены на свалке
4
GTA VI может получить текстовый перевод на русский язык
+
Индийская лунная миссия Chandrayaan-3 возвращается на Землю
2
NVIDIA заберет у GeForce RTX 3050 2 ГБ памяти — видеокарта мешает продажам GeForce RTX 4060
19
Новое изобретение для умного дома: беспроводной выключатель света работает без батареек
9
Экс-сотрудник Tesla считает автопилот электромобилей неготовым к использованию на дорогах
+
24 актуальных смартфона Xiaomi завершили жизненный цикл и не получат операционную систему HyperOS
2
Стоит ли сегодня покупать ПК с DDR5, и почему геймеры не спешат переходить на более дорогую ОЗУ
9
Дистанционно управляемый грузовой самолет прошел первое испытание в США
1
Майнеры закупаются даже старенькими видеокартами P106-100
6

Популярные статьи

На расстоянии 13,2 млрд световых лет обнаружена самая древняя черная дыра, ровесница Вселенной
16
Американские разведывательные катера в Севастополе 2000 - что это было
2
О кошках, которые не боятся воды
24
99 интересных деталей из трейлера GTA 6
7
За рубежом оценили модульный вариант Су-75 со сменными головными частями
12
Вторая жизнь немецкого танка «Leopard 2», модернизированного для Польши
+
Китайская авиационная ракета нового поколения PL-17 способна предрешить исход войны за Тайвань — АТ
3
Сколько оружия на какие суммы передал Запад Украине и зачем нужно учить историю
8
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
118

Сейчас обсуждают

Иван Горыныч
15:06
Можно конечно долго смеяться, но намедни в Дубаях Россия не смогла заключить ни одного контракта, а саудиты никогда не рассматривали ее как нормальный поставщика оружия, а С400 в Крыму всё опустил ниж...
Владимира Путина в полёте сопровождали 4 Су-35С с дальнобойными ракетами "воздух-воздух"
Китя.
15:05
Если хочешь перекусить бери куры гриль покрайне мере натур продукт без гмо и туалетной 🧻 как твой зеленый гамбургер. от которого понос ел знаю.
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Иван Горыныч
15:04
Помер наследник вскоре после прилёта улета
Владимира Путина в полёте сопровождали 4 Су-35С с дальнобойными ракетами "воздух-воздух"
Иван Горыныч
15:03
Грешно конечно смеяться, но после чаепития наследник вскоре и отдал душу Аллаху. Прошедший недавно салон оружия в Дубае не принес России ни одного контракта.💰💰💰💰😃😃😃🐘🦆🐘🦆
Су-35 из кортежа Путина удивили авиационный мир выдающимися характеристиками
Артём Николаев
15:01
У меня кстати Primo постоянно мочится антивирем. Есть нормальные версии? Либо может альтернативы. В серваке руки не дошли потестить Storage Spaces. Там по идее можно навернуть логические уровни кэша д...
Процессор Ryzen 7 5800X3D превратили в максимально быстрый SSD на рынке
Eaec
15:00
и беременность
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Артём Николаев
15:00
Почему красное чёрное?
"Русская весна": Армия РФ широким фронтом наступает на северном фланге Бахмута и зашла в Богдановку
Владимир Комиссаров
14:59
Украинская сторона много чего показывает, научились у своих хозяев кинушку пропагандистскую снимать!)
Ракеты 40Н6 для российского ЗРК С-400 смогут сбивать истребители F-16 ещё во время набора высоты
Китя.
14:58
Сам эту гадость пей и ешь. а потом будет гастрид и язва.
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Павел Жданов
14:58
Их консоль интересна только как железка, на которую можно накатить линукс и пользоваться ею как белый человек.
Представитель Sony рассказал о преимуществах консолей PlayStation по сравнению с ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем