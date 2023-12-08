Microsoft представила обновление Windows 11, включающее Dedicated Mode, который позволяет пользователям входить в облачные ПК Windows 365 непосредственно с экрана входа на их локальном компьютере.

Microsoft анонсировала новую версию Windows 11 для тестирования. Версия 23601 предоставляет улучшения в Windows 365 Boot, управлении загрузкой для облачных ПК от Microsoft. Одним из нововведений является Dedicated Mode, который позволяет пользователям войти в свой облачный ПК Windows 365 непосредственно с экрана входа на их локальном компьютере.

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Dedicated Mode поддерживает различные методы аутентификации, включая ввод пароля и использование Windows Hello for Business с биометрическими опциями, такими как распознавание лица, отпечатков пальцев и сканера радужки. Этот режим также упрощает переключение между различными учетными записями, что особенно полезно, если облачный ПК используется несколькими пользователями.

Кроме того, обновление позволяет предприятиям настраивать экран входа с использованием своей корпоративной идентификации, такой как логотип компании. Эти данные берутся из Microsoft Intune. Пользователи также будут получать информацию о проблемах с подключением к серверам Microsoft перед входом на ПК.

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Новый Insider-Build предоставляется только для тестирования в рамках программы Dev-Channel и представляет собой предварительную версию, которая еще не готова к выпуску. Некоторые функции могут быть изменены до официального релиза.