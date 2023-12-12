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Kachka
На аукцион выставлен уникальный суперкар Mercedes-Benz SLS AMG Black Series за 550 000 долларов
До окончания аукциона осталась неделя.

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В настоящее время на известном онлайн-аукционе Bring a Trailer ведутся торги вокруг редкой "жемчужины" – суперкара Mercedes-Benz SLS AMG в его отличительном исполнении Black Series. Впечатляет то, что ставки уже взлетели до 550 000 долларов, а до кульминации аукциона остается неделя, и цена может ощутимо возрасти.

Вариант SLS AMG Black Series – настоящая редкость: производитель выпустил всего около 130 таких купе. Модель 2014 года с пробегом всего 4200 км на одометре добавляет еще один слой привлекательности к ее и без того высокой стоимости.

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Дебютировав в 2013 году, Black Series не только очаровывает эксклюзивной эстетикой "крыла чайки", но и поднимает производительность до беспрецедентных высот. Модель оснащается мощным 6,2-литровым V8, который увеличивает мощность с базовых 571 до впечатляющих 631 л.с. Это заметное усовершенствование позволило SLS AMG Black Series стать самым мощным в мире серийным автомобилем с естественным впрыском топлива в свое время.

Помимо мощного двигателя, версия Black Series претерпела метаморфозы с модернизированной трансмиссией, более жесткой подвеской, перекалиброванным рулевым управлением и доработанными аэродинамическими элементами.

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Примечательно, что начальная цена этого автомобильного чуда составила 285 800 долларов, превысив стоимость стандартной версии.

#автомобили #машины #mercedes-benz #mercedes-amg
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