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Появилась информация о будущем электромобиле Renault 5 с запасом хода 400 километров
Новые электромобили Renault будут представлены в феврале

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В преддверии скорой презентации появилась возможность ознакомиться с дизайном электромобиля Renault 5. Появившийся в 2021 году в виде прототипа Renault 5 E-Tech сохранил прежнюю концепцию. Это электромобиль в стиле ретро, хотя кое-какие отличия тоже есть.

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Спереди немного изменились фары на нижнем бампере. Также отсюда исчез логотип Renault. Электрический хэтчбек Renault 5 обладает двумя зарядными разъёмами на передних крыльях слева и справа. Эти крылья слегка изменились по сравнению с версией на прототипе, но сохранили спортивный внешний вид. Кузов пятидверный, ручки задней двери скрыты. У прототипа было только три двери. Возможно, в итоге в продажу поступят оба варианта кузова.

Двухцветная окраска позволяет предположить, что демонстрируется топовая комплектация с яркими цветами. Дизайн колёс напоминает о концепте, хотя размер стал меньше.

Главные изменения наблюдаются сзади. Вместо необычной световой полосы здесь появилась более привычная пластиковая. Сохранились фары прямоугольной формы.

Этот автомобиль должен быть представлен в феврале. Запас хода в 400 км даёт ему преимущество над электромобилями вроде Fiat 500e и Mini Cooper Electric Hardtop. Будут предлагаться две версии аккумуляторов, 40 и 52 кВт*ч. Скорее всего как раз второй даёт 400 км. Электромобиль основан на платформе AmpR Small и обладает многорычажной задней подвеской, чего обычно не бывает на подобных компактных машинах.

На капоте будет располагаться индикатор заряда. Светодиод в форме цифры 5 будет показывать водителю, сколько заряда осталось в аккумуляторе.

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Минимальная рекомендованная цена должна составлять примерно 25000 евро. Это значительно дешевле по сравнению с Fiat 500e и Mini EV. Через пару лет ожидается появление новых внедорожников от подразделения Renault Alpine.

#электромобили #renault
Источник: carbuzz.com
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