На 30% снизятся затраты на производство машин с ДВС.

Агентство Bloomberg поведало о планах одного из старейших автопроизводителей в мире, компании Renault, сохранить стабильное развитие бизнеса в условиях перехода на электротягу. К 2027 году компания собирается в два раза сократить расходы на выпуск электромобилей. Напомним, что уже в 2024 году европейский автогигант выведет на рынок электромобиль Renault 5 стоимостью 25 000 евро, а с 2026 года рассчитывает наладить продажи компактного электромобиля стоимостью 20 000 евро, дизайн которого будет отсылать к мотивам классического Twingo.

реклама

Источник изображения: Renault

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

На конвейер турецкого предприятия Renault к 2027 году встанут четыре новые модели, а в следующем году компания представит 12 новых моделей автомобилей. Интересно, что к 2027 году Renault собирается снизить затраты на выпуск машин с ДВС на 30%. В следующем году Renault выведет на фондовый рынок своё электромобильное подразделение Ampere, чья капитализация оценивается в 10 млрд евро. Партнёры по альянсу Mitsubishi и Nissan станут его инвесторами. По всей видимости, и кооперация с ними в сфере создания электромобилей тоже будет развиваться.