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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Renault снизит затраты на выпуск электромобилей вдвое к 2027 году
На 30% снизятся затраты на производство машин с ДВС.

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Агентство Bloomberg поведало о планах одного из старейших автопроизводителей в мире, компании Renault, сохранить стабильное развитие бизнеса в условиях перехода на электротягу. К 2027 году компания собирается в два раза сократить расходы на выпуск электромобилей. Напомним, что уже в 2024 году европейский автогигант выведет на рынок электромобиль Renault 5 стоимостью 25 000 евро, а с 2026 года рассчитывает наладить продажи компактного электромобиля стоимостью 20 000 евро, дизайн которого будет отсылать к мотивам классического Twingo.

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Источник изображения: Renault

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На конвейер турецкого предприятия Renault к 2027 году встанут четыре новые модели, а в следующем году компания представит 12 новых моделей автомобилей. Интересно, что к 2027 году Renault собирается снизить затраты на выпуск машин с ДВС на 30%. В следующем году Renault выведет на фондовый рынок своё электромобильное подразделение Ampere, чья капитализация оценивается в 10 млрд евро. Партнёры по альянсу Mitsubishi и Nissan станут его инвесторами. По всей видимости, и кооперация с ними в сфере создания электромобилей тоже будет развиваться.

#финансы #электромобили #renault
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