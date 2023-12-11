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Китайское технологическое издание MyDrivers со ссылкой на производящие твердотельные накопители компании пишет, что стоимость SSD в следующем году может увеличиться на 55%.
Один из ведущих по объёму поставок производителей, Western Digital, направил корпоративным клиентам письмо с предупреждением о грядущем росте цен. Стоимость чипов памяти типа NAND может увеличиваться на протяжении нескольких следующих кварталов.
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В прошлом месяце представители выпускающей контроллеры для SSD компании Phison сообщили, что спрос на твердотельные накопители растёт быстрыми темпами. Из-за этого начинает наблюдаться дефицит компонентов, в результате чего цены будут расти.
Аналитическая фирма Trendforce даёт прогноз, согласно которому в нынешнем квартале цены вырастут на 13%, тогда как твердотельные накопители профессионального уровня подорожают на 10%.