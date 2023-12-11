Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Твердотельным накопителям прогнозируют рост цены на 55%
Возможно, новый SSD следует приобрести прямо сейчас

реклама

Китайское технологическое издание MyDrivers со ссылкой на производящие твердотельные накопители компании пишет, что стоимость SSD в следующем году может увеличиться на 55%.

Один из ведущих по объёму поставок производителей, Western Digital, направил корпоративным клиентам письмо с предупреждением о грядущем росте цен. Стоимость чипов памяти типа NAND может увеличиваться на протяжении нескольких следующих кварталов.

реклама

В прошлом месяце представители выпускающей контроллеры для SSD компании Phison сообщили, что спрос на твердотельные накопители растёт быстрыми темпами. Из-за этого начинает наблюдаться дефицит компонентов, в результате чего цены будут расти.

рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Аналитическая фирма Trendforce даёт прогноз, согласно которому в нынешнем квартале цены вырастут на 13%, тогда как твердотельные накопители профессионального уровня подорожают на 10%.

#ssd
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Немецкий энтузиаст на деле оценил возможности китайских кулеров для SSD
SSD накопители Sabrent Rocket 5 Plus со скоростью выше 14 ГБ/с могут представить на CES 2024
Современные игры всё чаще требуют скоростного SSD-накопителя
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
34
Forbes: одинокий украинский Challenger 2 в снегу стал символом разочарования
13
Выявлена причина отслаивания ногтей у космонавтов после выхода в открытый космос
5
Секретный военный космический корабль США отправляется в космос
2
Электрический внедорожник Scout ожидается летом 2024 года
+
Немецкий военный эксперт высказал предположение, что русские вошли в Авдеевку с нового направления
2
Ростех: российский истребитель Су-35С по большинству характеристик соответствует пятому поколению
3
В Германии воскресили древнюю технологию охлаждения продуктов – создан новый холодильник
10
Ozon и VK – одни из самых убыточных предприятий в России, по мнению «Форбс»
25
Никита Михалков защищает сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
3
В России освоили технику воздушного минирования и успешно блокируют украинские позиции FPV-дронами
3
В России появилась версия "Герани" с реактивным двигателем и скоростью до 600 км/ч
12
Российские спецслужбы получали доступ к тысячам видеокамер на Украине
5
10 декабря вручили Нобелевскую премию по физике «за создание аттосекундных лазеров»
3
За 10 декабря российские военные сумели захватить обширные территории районе Соледара и Артёмовска
1
Новая технология записи, использующая алмазы, позволяет хранить 25 Гб на квадратный дюйм
2
Германия строит новые фрегаты, каких не было со времен Второй мировой войны
2
Цена на лучший процессор для игр, Ryzen 7 7800X3D, упала до $339 — на 42% дешевле 14900K и быстрее
12
Американский журналист предложил японцам разрабатывать свое ядерное оружие
1
Стримерша Amouranth хочет превзойти Билла Гейтса по площади принадлежащей земли
4

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
160
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
100
Phenom II X6 — процессор, обогнавший свое время
23
Танк ИС-7 - 60 тонный сверхтяж разработки 1945-47 годов с 130мм пушкой не пошедший в серию
8
"Киллер", "Искусство по понятиям" - еще два неплохих фильма. Краткий обзор
1
ТОП-5 процессоров для игр до 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
2
Генеративный ИИ способен вызвать новую волну производительности
13
Пять ошибок новичка при покупке Sony PlayStation 5
6
В разработку автопилотов уже вложены миллиарды, но одну проблему никак не могут решить
+
Как играется в Far Cry Primal в 2023 году — когда простота идет на пользу
5

Сейчас обсуждают

Родион Вестов
19:37
Он такой же россиянин как и ходорковский и макаревич. Фамилию и имя просто забыл поменять.
Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
Михаил Шмыров
19:29
Это для чего? Для новых игрулек? Или для работы с графикой?
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Даниил Лавкрафт
19:28
Хотя если вентилятор начал трещать на всю комнату - то он явно на ладан дышит. Отсюда перегрев, а следовательно и троттлинг с падением производительности. Ну или экстренный отруб питания если совсем д...
Немецкий энтузиаст на деле оценил возможности китайских кулеров для SSD
Марат Жайпас
19:25
Как всегда бла бла, нет доказательств. Ну покажите захваченную технику.
Forbes: одинокий украинский Challenger 2 в снегу стал символом разочарования
Артём Николаев
19:02
24 вдвое больше, чем чего-то добившихся на Родине.
Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
Pavel Aleksandrovich
19:02
Статистику сюда
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
europhase
18:58
К сожалению руки дошли только в конце 22 года, хотя серию Far Cry люблю, в 3 и 4 части по 170+ часов наиграл. Что хотелось бы сказать - часть отличная, как и в целом игровая механика, которая сильно о...
Как играется в Far Cry Primal в 2023 году — когда простота идет на пользу
Voodoo People
18:57
Рейтинг 2024 года? Чудик, очнись, на дворе только 2023...
ТОП-5 процессоров для игр до 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
Артём Николаев
18:55
Люди с самым лучшим в мире образованием устроили беспредел 90х, банки с водой перед телевизором заряжали и несли деньги в финансовые пирамиды.
Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
Артём Николаев
18:53
А это так всегда. Это "Россия" изобрела электромобиль, цветную фотографию, велосипед, телеграф, лампу накаливания, самолёт, вертолёт, лазер и всё остальное. Это правда всё сгнило в состоянии чертежей ...
Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем