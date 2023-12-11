Как сообщает режиссер и дизайнер Square Enix, новой части Final Fantasy обязательно нужен будет SSD для комфортной игры

Режиссера и продюсера Наоки Ёсида рассказал, что последняя часть Final Fantasy находится на стадии подготовки к выходу, и выразил желание, чтобы фанаты подготовили свои компьютеры, оснащенные SSD. Он отметил, что даже с производительным графическим процессором игра не сможет полностью раскрыться при использовании жесткого диска, учитывая важность быстрой загрузки в FF16. Тем не менее, сделаны все усилия для максимальной оптимизации игры. Кроме того, Ёсида подчеркнул, что невозможно преодолеть аппаратный барьер одними только разработчиками, поэтому обязательным условием является наличие SSD. Официальные рекомендации по характеристикам ПК будут представлены позднее.

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Как уже стало стандартом в современных компьютерных играх, быстрое оборудование для хранения данных, такое как SSD, становится неотъемлемым требованием. Множество игр, включая такие блокбастеры, как Assassin's Creed Mirage, Baldur's Gate 3, Forza Motorsport, Starfield и Cyberpunk 2077, требуют использования SSD. Будущее также предрасполагает к тому, что большинству игр потребуется данное оборудование, как это видно из требований к грядущему Stalker 2, для которого необходимо свободное место на SSD объемом 150 ГБ.

Конкретные характеристики ПК для запуска Final Fantasy XVI, вероятно, будут раскрыты после анонса даты выпуска игры. Ёсида подтвердил, что его команда активно работает над портом для ПК и выразил надежду на качественную версию игры, аналогичную ремейку Resident Evil 4, в отличие от проблематичного запуска Jedi Survivor.

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Благодаря снижению цен на SSD, особенно из-за избытка DRAM и NAND в Южной Корее, данное оборудование становится все более доступным. Final Fantasy XVI отличается от предыдущих частей серии, приближаясь к действительно активному геймплею в стиле God of War. Она отходит от элементов ролевой игры и управления группой персонажей, но при этом сохраняет свою привлекательность для критиков и игроков. Согласно оценкам Metacritic, игра получила 87 баллов, а пользователи дали ей 8,1.