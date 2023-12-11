Серия Chrysler 300C уступает дорогу электромобилям

На декабрь было запланировано прекращение производства автомобилей Chrysler 300. В результате компания Stellantis выпустила на своём заводе в Брэмптоне последний экземпляр 300C с двигателем Hemi. Было сказано, что производство будет полностью завершено в последний день года.

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Появившийся спустя два года 2023 Chrysler 300C напоминает своего предшественника 1957 года с двигателем Hemi. В последней партии для США было выпущено 2000 автомобилей, для Канады 200. Их раскупили за 12 часов после анонса.

Последний в истории 300C обладает 6,4-литровым двигателем Hemi мощностью 485 л.с. и крутящим моментом 475 Нм. От нуля до 100 км/ч он разгоняется за 4,3 секунды, максимальная скорость достигает 257 км/ч.

Модель нынешнего года получила расширенные характеристики, в число которых входят красные четырёхпоршневые тормоза Brembo, самоблокирующийся дифференциал 3,09, активная демпфирующая подвеску и скруглённые патрубки выхлопной системы. Используется новая версия трёхцветного логотипа с хромированными чёрными вставками на внешней стороне. В самом салоне логотип есть спереди на сидениях Laguna из кожи.

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Руководство компании говорит о наличии стратегического плана Stellantis Dare Forward 2030, в рамках которого будет осуществляться переход на электромобили. Новая эпоха для компании стартует в 2025 году. Тогда она собирается представить свой первый электромобиль, а именно двухрядный электрический кроссовер. Модель 300 перейдёт на полностью электрическую трансмиссию.