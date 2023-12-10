Стали известны первые сведения о возрождённом бренде автомобилей

Первый представитель автомобилей возрождённого бренда Scout должен быть показан в третьем квартале будущего года. Сначала будет выпущен внедорожник, а после него грузовик. Этими данными поделился генеральный директор Scout Скотт Кио в интервью. По его словам, производитель собирается представить большой внедорожник и полноразмерный пикап.

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Бренд Scout ассоциируется с внедорожниками, поэтому с них и решено было начать. Появление пикапа ожидается через 6-7 месяцев.

В разработке электромобилей Scout также примет участие Magna Steyr. Производить их будут в США в целом и в Южной Каролине в частности. Ведущую роль в разработке будут играть инженеры Scout.

Сообщалось, что концерн Volkswagen вложил в Magna Steyr около $500 млн для разработки электромобиля Scout. Австрийская фирма известна созданием немецкого внедорожника Mercedes-Benz G-Class. Этих автомобилей было представлено уже несколько поколений.

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Scout не собирается использовать изменённую платформу MEB VW, а будет применять самостоятельно разработанную. Представитель компании описывает её как на 100% американскую и надёжную. Разработка этой платформы уже полностью завершена и остаётся воплотить её в реальность. Кио полагает, что от дизайна автомобиля зависит от 85% до 95% его успеха.