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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Volkswagen наладит выпуск тяговых батарей в Канаде с 2027 года
Первое предприятие за пределами Европы разместится в Северной Америке.
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Как сообщает Electrek со ссылкой на официальный пресс-релиз, автомобильный концерн Volkswagen определился с местом строительства своего третьего предприятия по выпуску тяговых батарей для электромобилей, и будущее предприятие в Канаде станет первым за пределами Европы. Два других расположатся или уже функционируют в Германии и Испании, а ещё компания имеет возможность получать тяговые аккумуляторы со шведского предприятия Northvolt.

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Источник изображения: Volkswagen

До конца десятилетия Volkswagen надеется наладить выпуск тяговых аккумуляторов совокупной ёмкостью 240 ГВт‧ч, и первоначально рассчитывала поделить этот объём между шестью предприятиями, но теперь ждёт от европейских властей субсидий и в случае их отсутствия или сокращённой поддержки готова ограничиться строительством пяти предприятий без ущерба для совокупной программы выпуска батарей.

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Канадское предприятие начнёт выпускать тяговые батареи к 2027 году, и сможет обеспечивать ими до 200 000 электромобилей марки Scout, сборка которых будет налажена на предприятии в Южной Каролине, США. Там же может начаться и сборка электромобилей марки Audi для рынка США, но пока эта возможность только обсуждается. К 2030 году Volkswagen рассчитывает довести долю электромобилей на первичном мировом рынке в своём ассортименте до 50%, в Европе этот уровень вырастет до 80%.

#электромобили #volkswagen #тяговые аккумуляторы #канада
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