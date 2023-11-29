Бренд VW Scout, похоже, сотрудничает с Magna Steyr, фирмой, ответственной за производство Mercedes-Benz G Wagon, для своего первого электрического внедорожника

В прошлом году автопроизводитель Volkswagen объявил о планах разработать внедорожник стоимостью 40 000 долларов, который будет выпущен под новым брендом Scout Motors. Это автомобиль будет прямым конкурентом для модели Rivian R1S. После этого стало известно, что компания наняла опытного дизайнера Криса Бенджамина, работавшего ранее в Jeep, чтобы возглавить отдел дизайна Scout. Все это говорило о том, что Volkswagen серьезно настроен создать конкурентоспособный электрический внедорожник.

Однако по последним данным, которыми поделились внутренние источники австрийского издания "Kleine Zeitung", Scout сейчас намерен разрабатывать свой электромобиль в партнерстве с компанией Magna Steyr из Magna International. Это противоречит предыдущей информации о том, что производство электрического внедорожника должно было осуществляться на новом заводе в Каролине, строительство которого Volkswagen планировал.

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Компания Magna Steyr имеет большой опыт в автомобильной индустрии именно в разработке электромобилей. Они уже создали платформу для электромобиля с напряжением 800 В, а также готовую бездорожную систему привода мостов с блокировкой дифференциалов. Сотрудничество с Magna по проекту Scout EV может помочь Volkswagen снизить затраты на исследования и разработки, что особенно важно в свете недавнего сокращения производства в подразделении Volkswagen EV.

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На данный момент автомобили Rivian R1T, GMC Hummer EV и Ford F-150 Lightning являются наиболее популярными внедорожными электромобилями.