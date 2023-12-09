Qualcomm может пойти по пути MediaTek и использовать только быстрые ядра

Компания Qualcomm недавно поделилась первый информацией относительно выходящего через год мобильного процессора Snapdragon 8 Gen 4. В частности, здесь будут впервые использоваться кастомные вычислительные ядра Oryon.

Теперь инсайдер Digital Chat Station назвал ряд характеристик этого процессора. Его кодовое имя Sun, производить его будет компания TSMC на техпроцессе 3 нм.

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Наиболее интересным утверждением может быть то, что здесь будет два больших вычислительных ядра Phoenix и шесть средних ядер Phoenix. Это означает, что компактных ядер не останется вовсе. Небольшие ядра в современных процессорах применяются для выполнения не требующих большой вычислительной мощи задач. Это позволяет не расходовать лишнюю энергию и за счёт этого устройства могут дольше работать. Отказ от таких ядер станет значительным изменением.

Qualcomm на протяжении последних лет уже уменьшала численность небольших ядер. Сначала в составе Snapdragon 8 Gen 2 вместо четырёх их стало три. Нынешний процессор Snapdragon 8 Gen 3 имеет два подобных ядра.

Полный отказ может быть выполнен по нескольким причинам. Инженеры могли прийти к выводу, что ядра среднего размера не менее эффективны, нежели небольшие. Или же компания просто не разработала компактных ядер под требования Snapdragon 8 Gen 4.

В итоге в 2025 году на большинстве Android-смартфонов премиального уровня может не быть экономичных вычислительных ядер. Недавно был анонсирован процессор MediaTek Dimensity 9300, где их тоже нет. Вместо этого там применяются четыре крупных ядра и четыре средних.

Разработчики из MediaTek говорят, что их процессор стал экономичнее на 10-15% при выполнении типовых вычислительных задач и более требовательных задач. Если производительность была бы на уровне прежнего процессора Dimensity 9200, потребление уменьшилось бы на треть.

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Отказ от небольших ядер делает процессоры более быстрыми. Однако, возникают вопросы относительно энергопотребления, температуры и возможности работы на протяжении длительного времени на пиковых нагрузках без сброса тактовых частот.