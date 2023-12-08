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10test
Чипы на базе ARM от Qualcomm и Apple создадут трудности для AMD и Intel в сегменте ПК
Ожидается, что Apple и Qualcomm будут способствовать развитию ARM в эпоху ПК с искусственным интеллектом

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Qualcomm и Apple предложили новые решения на базе архитектуры ARM, которые будут конкурировать с AMD и Intel в сегменте ПК с искусственным интеллектом в 2024 году. С увеличением доли архитектуры ARM в сегменте ноутбуков Apple, заметно, что компания осваивает индустрию ПК, преодолевая разрыв в производительности с архитектурой x86 и обладая высокой энергоэффективностью.

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ARM уже доминирует в мобильной индустрии, так как Qualcomm и MediaTek давно используют эту архитектуру. Однако, доля ARM на рынке ПК будет расти в ближайшие годы, поскольку Qualcomm уже представила свою собственную разработку на кристалле (SoC) для ПК под названием Snapdragon X Elite, которая обладает впечатляющей производительностью и ожидается, что появится к середине 2024 года на рынке. Слухи также свидетельствуют о том, что NVIDIA и AMD могут выпустить процессоры на базе ARM к 2025 году, что приведет к серьезной конкуренции для архитектуры x86.

Рынок следующего поколения ПК с искусственным интеллектом является приоритетом для всех производителей микросхем. Все компании включают выделенные NPU в свои чипы, чтобы ускорить обработку рабочих нагрузок искусственного интеллекта и предоставить дополнительные возможности благодаря надежной программной экосистеме.

Qualcomm объявила, что ее AI-движок обеспечит производительность до 75 TOPS на самых быстрых SoC X Elite, в то время как AMD только что представила обновленные APU Ryzen 8040 "Hawk Point" с производительностью до 39 TOPS. Ожидается, что преемник, известный под кодовым названием Strix Point появится во втором полугодии 2024 года и увеличит производительность AI в несколько раз, достигнув почти 50 TOPS.

Apple также предлагает около 18 TOPS с своим процессором M3 SoC, и хотя это меньше, чем у конкурентов, оптимизированная программная экосистема Apple, работающая на их собственной операционной системе, компенсирует этот недостаток. Intel также делает большие заявления о своем нейропроцессоре, представленном в процессорах Core Ultra "Meteor Lake", которые будут дебютировать 14 декабря на следующей неделе.

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Интересно будет посмотреть, как влияние чипов на базе ARM изменит динамику индустрии ПК, особенно в сегменте ПК с искусственным интеллектом. Это приведет к большему разнообразию и более конкурентному рынку.

#amd #intel #apple #qualcomm #arm
Источник: wccftech.com
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