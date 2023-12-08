Samsung продолжает быть ведущим поставщиком складных смартфонов

Третий квартал нынешнего года оказался самым удачным в недолгой пока истории складных смартфонов. Как обычно, удачливее других является компания Samsung. Впрочем, её радость может оказаться недолго, поскольку уже в последнем квартале года Samsung может потерять значительную долю рынка. Отсчёт фирмы Display Supply Chain Consultants (DSCC) сообщает, что поставки складных смартфонов за год выросли на 16%, а по сравнению со вторым кварталом на 215% и составили 7 млн единиц. Это превзошло ожидания аналитиков, которые прогнозировали выпуск 6,1 млн экземпляров.

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На долю Samsung в минувшем квартале пришлось 72% поставок складных смартфонов. Год назад её доля была 86%, но отрыв от конкурентов всё равно большой. На втором месте находится Huawei с долей лишь 9%, у Honor 8%. По итогам года может быть выпущено 15,8 млн складных смартфонов, что на 23% превзойдёт показатель годичной давности.

Поспособствовали успеху Samsung наиболее продаваемые аппараты Galaxy S Flip 5 и Galaxy Z Fold 5. На их долю в третьем квартале пришлось 45% и 24% рынка соответственно.

В последнем квартале отрыв лидера может намного уменьшиться. Доля Samsung по итогу четвёртого квартала может составить около 40%, а Huawei и Honor подберутся к отметке в 20%.

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По словам генерального директора DSCC Росса Янга, нынешний год для рынка складных устройств был неоднозначным. Huawei начала восстанавливать свои позиции, появились первые складные смартфоны Google и OnePlus, уменьшается толщина и вес аппаратов. Однако, высокопроизводительных устройств на Android было выпущено не так много.