Выходит аппарат Redmi 13R 5G с экраном 90 Гц

Бренд Redmi в Китае без лишней шумихи начинает продажи своего не самого яркого смартфона 13R 5G. Главными характеристиками этого устройства могут считаться чип Dimensity 6100+, экран 90 Гц и камера 50 Мп.

Устройство работает с панелью IPS LCD размером 6,74 дюйма и вырезом под переднюю камеру. Она защищена стеклом Gorilla Glass, разрешение у него 1600 x 720, яркость составляет 450 нит. Системе на чипе помогают 4 ГБ памяти LPDDR4x и хранилище UFS 2.2 объёмом 128 ГБ.

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Аппарат получил аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и зарядку мощностью 18 Вт. Установлена система Android 13 и программная оболочка MIUI 14. Сбоку находится сканер отпечатков для защиты данных.

Спереди располагается камера с разрешением 5 Мп. Сзади размещена главная камера 50 Мп, дополнительная камера и вспышка. Поддерживаются сети 5G, установка двух SIM-карт, USB-C, отсек для карт памяти microSD, разъём 3,5 мм. Размеры равны 168,05 x 77,91 x 8,19 мм, весит устройство 195 г.

Этот смартфон представляет собой обновлённый вариант недавно выпущенного в Индии Redmi 13C 5G. Главное отличие заключается в дизайне и размерах задней панели.

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Доступна только конфигурация 4/128 Гб в чёрном, фиолетовом и зелёном цветах.