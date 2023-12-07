До 2030 года Honda хочет представить 30 моделей электромобилей

Намереваясь выполнить поставленную ранее задачу по выпуску 30 моделей электромобилей во всех регионах мира к 2030 году и достижения количества продаж в 2 млн, Honda менее чем через месяц собирается представить на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе новую серию электромобилей. К 2040 году компания собирается достичь 100% нулевого уровня выбросов у автомобилей в Северной Америке. Для этого будут предлагаться как электромобили с аккумуляторными батареями, так и с наличием топливных элементов.

На выставке в Лас-Вегасе у компании будет отдельный стенд и она создаст специальный сайт для демонстрации новой серии электромобилей. На стенде будут показаны электромобили для глобальных продаж и ряд важных технологий, призванных показать процесс преобразования компании Honda.

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В преддверии мероприятия Honda уже выпустила тизер с концепт-каром, который может быть продемонстрирован на выставке. Здесь изображается квадратная передняя часть, но большая часть автомобиля скрыта.

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Уже скоро в Северной Америке должен быть представлен кроссовер Honda Prologue, который станет второй попыткой компании в этом регионе после не слишком удачного Clarity. Здесь внешний вид будет более изящный по сравнению с показанным концепт-каром.