Abarth 600 EV может получить двухмоторную систему, которая ранее была представлена ​​в качестве концепта на Jeep Avenger 4x4 EV.

Генеральный директор Fiat и Abarth Оливье Франсуа подтвердил, что новый Fiat 600 EV в будущем получит высокопроизводительный вариант Abarth и станет вторым электромобилем Abarth вслед за хэтчбеком 500e. Пока что не раскрывается никаких подробностей о спортивном кроссовере, но есть некоторые слухи, которые приведены ниже.

Изображение модели Fiat 600

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Официальный релиз Abarth 600e, скорее всего, состоится в начале 2025 года. Ожидается, что он обеспечит значительный прирост мощности по сравнению со стандартной версией. В 500e двигатель увеличенной мощности до 154 л.с., что на 35 л.с. больше, чем у стандартного 500. Если 600e получит аналогичную доработку, то его мощность может составить около 192 л.с.

Несмотря на то, что 600e является кроссовером, все же можно ожидать, что он будет предлагать режим движения Scorpion Track, как и его предыдущая версия. В самом быстром режиме 600e, вероятно, сможет разгоняться до 100 км/ч за 7,0 секунды, что соответствует более легкому 500e.

Питание будет осуществляться от той же батареи, что и в обычном 600 EV: блок емкостью 54 кВт*ч (полезная 51 кВт*ч). Он обеспечивает запас хода 400 км в модели 600, но, учитывая добавленную мощность 600e, более вероятен реальный запас хода ближе к 320 км. Еще неизвестно, добавит ли Abarth второй двигатель на заднюю ось для улучшения тяги и мощности.

Abarth 600e основан на Jeep Avenger 4x4 EV, представленном в виде двухмоторной концепции на Парижском автосалоне в прошлом году и подтверждая, что платформа e-CMP может легко разместить полноприводную трансмиссию, но еще не выявлены последствия такого увеличения производительности.

Abarth 600e будет отличаться набором спортивных деталей, таких как ковшеобразные сиденья, руль, обтянутый алькантарой, отличительные варианты окраски и индивидуальный дизайн колес. Вполне возможно даже, что 600e последует примеру своего предшественника, установив динамик, издающий искусственный звук двигателя, который будет сопровождать ускорение и сделает его более привлекательным для автолюбителей.