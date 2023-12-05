Повреждение смартфонов водой встречается всё реже

Опрос от Good Hands People показал, что вода и прочие жидкости в настоящее время пугают владельцев смартфонов не так сильно, как когда-то. По крайней мере в США у обладателей смартфонов причины для беспокойства другие.

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34% пользователей боятся повредить экран. Это вполне закономерно, поскольку с экраном происходит основное взаимодействие с устройством и стоит он дороже любого другого компонента. К тому же 45% американских пользователей взаимодействуют со смартфоном не менее пяти часов в сутки. Чтобы не прерывать такое увлекательное времяпровождение, в случае повреждений 27% из них стараются успеть отремонтировать устройство не больше чем за сутки.

54% пользователей из США на экранах смартфонов смотрят кино и телепередачи. В том числе и поэтому по итогам 2022 года на ремонт или на замену повреждённых экранов израсходовали $10,2 млрд против $3,4 млрд в 2018 году.

На втором месте по популярности идёт повреждение Wi-Fi. Этого боятся 19% пользователей, поскольку без интернета умный телефон становится не слишком умным.

На третьем месте находится опасения по поводу выхода из строя сенсора с долей 13%. Хотя изображение можно видеть, взаимодействовать с устройством в таком случае становится проблематично. На четвёртом месте с 11% ответов сколы углов и краёв корпуса. От этого достаточно легко защититься чехлом.

11% опрошенных опасаются выхода из строя зарядки. Если перестаёт работать порт, спасти может беспроводная зарядка, если устройство её поддерживает. Если же источник поломки другой, устранить неполадку может быть трудно.

Только на шестом месте находятся опасение по поводу повреждения водой, этого боится каждый десятый. Сейчас большинство смартфонов, кроме наиболее дешёвых, имеют тот или иной уровень защиты от воды. Однако, большинство производителей не считают повреждение жидкостью гарантийным случаем.

9% боятся повреждения динамиков, 10% повреждения микрофонов. Из-за этого невозможно пользоваться виртуальными помощниками, слушать музыку, звук в видео или просто говорить по телефону.

В прошлом году 37% пользователей из США повреждали свои аппараты, у 15% из них они были потеряны или украдены. При этом многие полагают, что ремонт обойдётся дешевле, чем он стоит на самом деле. 47% уверены, что отремонтировать аппарат можно не дороже чем за $150. В реальности для замены экрана незастрахованного iPhone 15 придётся раскошелиться на $279, за экран Galaxy S23 Ultra предстоит отдать $209, ну а за внутренний экран складного Pixel Fold можно выкладывать $900.

Хотя 83% опрошенных используют смартфон в чехле, у 50% это не спасло от повреждения, тогда как в 2020 году таких было 21%. То ли чехлы стали хуже прежние, то ли смартфоны более нежными, или пользователи менее аккуратными.

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90 млн американцев в прошлом году повреждали свои смартфоны и потратили на их ремонт и замену $17,2 млрд.