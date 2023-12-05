В Японии подняли планку скорости передачи данных по оптоволоконному кабелю

Инженеры из Японии отличились установкой нового рекорда скорости передачи данных с применением одного оптоволоконного кабеля. За секунду они смогли передать больше, чем передаётся трафика во всей всемирной паутине, поскольку скорость составляла 22,9 петабита в секунду. Это в два с лишним раза превзошло предыдущий рекорд, который равнялся 10,66 Пбит/с.

Для получения подобной немыслимой скорости специалисты из NICT занялись тщательным изучением технологии мультиплексирования. Она применяется в оптоволоконной связи, задействуя длину волны и пространство. Было установлено, что жилы кабеля передают информацию на скорости в диапазоне 0,3-0,7 Пбит/с. Использование 38 жил дало в итоге рекордную скорость.

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Одна жила умеет отправлять данные в трёх режимах, в результате чего получается 114 пространственных каналов. Совокупная пропускная способность растёт благодаря независимым каналам передачи на разных длинах волн.

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Специалисты полагают, что с устранением ошибок и дополнительными оптимизациями можно будет увеличить скорость до 24,7 Пбит/с. Это превзойдёт современные варианты оптоволоконной связи в тысячу с лишним раз.