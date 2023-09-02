Профессия курьера-мнемоника не отменяется

Зарубежный блогер-энтузиаст Джефф Гирлинг провел исследование, показывающее, что голубиная почта может быть существенно эффективнее привычных нам способов отправки и приема данных. Теоретические расчеты, основанные на математический модели, показали кратное превосходство над гигабитным сетевым соединением.

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Среднестатистический голубь способен перевозить три USB-накопителя, емкостью 1 ТБ, на расстояние в 800 км. Полет из Сент-Луиса в Новую Шотландию занял бы у него примерно 53 минуты. Вместе с тем, передача 3 ТБ посредством гигабитного канала, с учетом плавающей скорости и реального ограничения немного ниже 1 ГБит/с, заняла 10 часов 54 минуты. Таким образом, представитель класса птиц обошел оптику более, чем в 12 раз.

Ранее, в 2009 году в Южной Африке наемный пернатый успешно переместил 4 ГБ флешку на 100 км, справившись с заданием всего за два часа. За то же время ADSL-соединение скопировало на удаленный ПК всего 4% от требуемого.

Получается, что современные технологии передачи данных не способны даже приблизиться к физической транспортировке информации при помощи голубей, известной еще в Древнем Египте. Эксперты отмечают, что, кроме, собственно, преимущества в скорости, применение данного способа позволяет повысить защищенность от взлома, а также предоставляет техническую возможность играть в пошаговые стратегии.