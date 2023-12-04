OnePlus Ace 3 поступит в международную продажу

5 декабря в Китае состоится анонс флагманского смартфона OnePlus 12. Готовится также аппарат серии OnePlus Ace, но его анонс запланирован на более поздний срок. Инсайдер под ником WHYLAB говорит о декабре, а скриншот на сайте китайского розничного магазина называет точную дату 17 декабря.

Этот смартфон должен получить панель OLED производства BOE с изгибами по сторонам и диагональю 6,7 дюйма. Разрешение у него составит 1,5K, частота обновления будет 120 Гц. Устройство получит систему Android 14 и программную оболочку ColorOS 14.

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Процессором станет флагман предыдущего поколения Snapdragon 8 Gen 2. Объём оперативной памяти типа LPDDR5x будет достигать 16 Гб, а хранилище UFS 4.0 512 ГБ.

Ёмкость батареи равна 5500 мАч, мощность зарядки 100 Вт. Основная камера на сенсоре IMX890 обладает разрешением 50 Мп и поддерживает оптическую стабилизацию. Рядом находится сверхширокоугольная камера IMX355 8 Мп и телеобъектив IMX709 32 Мп с 2-кратным оптическим зумом. Разрешение передней камеры должно быть 16 Мп.

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За пределами Китая этот аппарат может предлагаться под названием OnePlus 12R. Не исключён его анонс для мирового рынка 23 января наряду с OnePlus 12 и наушниками OnePlus Buds 3 Pro TWS.