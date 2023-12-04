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5 декабря в Китае состоится анонс флагманского смартфона OnePlus 12. Готовится также аппарат серии OnePlus Ace, но его анонс запланирован на более поздний срок. Инсайдер под ником WHYLAB говорит о декабре, а скриншот на сайте китайского розничного магазина называет точную дату 17 декабря.
Этот смартфон должен получить панель OLED производства BOE с изгибами по сторонам и диагональю 6,7 дюйма. Разрешение у него составит 1,5K, частота обновления будет 120 Гц. Устройство получит систему Android 14 и программную оболочку ColorOS 14.
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Процессором станет флагман предыдущего поколения Snapdragon 8 Gen 2. Объём оперативной памяти типа LPDDR5x будет достигать 16 Гб, а хранилище UFS 4.0 512 ГБ.
Ёмкость батареи равна 5500 мАч, мощность зарядки 100 Вт. Основная камера на сенсоре IMX890 обладает разрешением 50 Мп и поддерживает оптическую стабилизацию. Рядом находится сверхширокоугольная камера IMX355 8 Мп и телеобъектив IMX709 32 Мп с 2-кратным оптическим зумом. Разрешение передней камеры должно быть 16 Мп.
За пределами Китая этот аппарат может предлагаться под названием OnePlus 12R. Не исключён его анонс для мирового рынка 23 января наряду с OnePlus 12 и наушниками OnePlus Buds 3 Pro TWS.