Vivo Y100i оснащен 6,64-дюймовым дисплеем с разрешением Full-HD+ (1 080x2 388 пикселей)

С 30 ноября в Китае стартовали продажи нового смартфона vivo Y100i. Это последняя модель из серии Y, которая оснащена 6,64-дюймовым дисплеем с частотой обновления 60 Гц. У vivo Y100i установлен процессор MediaTek Dimensity 6020 SoC, объем оперативной памяти составляет 12 ГБ, а внутренней памяти - 512 ГБ. Телефон оснащен двойной задней камерой с основным сенсором на 50 мегапикселей. Аккумулятор емкостью 5 000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт. Кроме того, vivo Y100i защищен от пыли и влаги в соответствии со стандартом IP54.

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Цена на vivo Y100i составляет 20 000 рублей за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. В настоящее время смартфон доступен для покупки в Китае в трех цветовых вариантах: розовом, голубом и черном. Информация о доступности vivo Y100i на других рынках пока не подтверждена.

Vivo Y100i поддерживает работу с двумя nano-SIM-картами и работает на операционной системе OriginOS 3, основанной на Android 13. Смартфон имеет 6,64-дюймовый дисплей Full HD+ (1080x2388 пикселей) с частотой обновления 60 Гц. Экран имеет центральный вырез для фронтальной камеры. Модель работает на 8-ядерном 7-нм процессоре MediaTek Dimensity 6020 SoC в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и графическим процессором Mali-G57 MC2. Встроенная память является универсальным накопителем UFS 2.2 и имеет емкость до 512 ГБ.

В части оптики vivo Y100i оснащен двойной камерой, состоящей из основной камеры на 50 мегапикселей с диафрагмой f/1.8 и дополнительного сенсора на 2 мегапикселя с объективом f/2.4. Для селфи и видеочатов предусмотрена фронтальная камера на 8 мегапикселей с объективом f/2.0.

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По возможностям подключения vivo Y100i включает Wi-Fi, Bluetooth 5.1, разъем для наушников 3,5 мм, порт USB Type-C, GPS и A-GPS. На борту также присутствуют акселерометр, датчик освещенности, электронный компас и датчик приближения. Для аутентификации предусмотрен боковой датчик отпечатков пальцев, также поддерживается функция разблокировки по лицу.