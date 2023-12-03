Результаты и расположение устройств в нём многих могут удивить

С выпуском последних флагманских устройств произошли изменения в рейтинге самых производительных смартфонов под управлением Android, составленном на основе данных AnTuTu. Результаты и позиции устройств в рейтинге предоставляют несколько неожиданные особенности.

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В качестве абсолютного лидера рейтинга теперь выступает игровой смартфон Nubia Red Magic 9 Pro+ с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Его выдающиеся технические характеристики, включая крупный испаритель и эффективную систему охлаждения, сделали его явным фаворитом.

На втором месте находится vivo X100, оснащенный процессором MediaTek Dimensity 9300. Разница в производительности с лидером составила около 4 тысяч баллов. Замечательно, что более дорогая модель, vivo X100 Pro, использующая тот же процессор, оказалась лишь на 5-й строчке рейтинга, уступив «базовой» версии почти 80 тысяч баллов. iQOO 12 и iQOO 12 Pro заняли третье и четвертое места соответственно, при этом базовая модель превосходит «прошку».

Смартфоны Xiaomi 14 Pro и Xiaomi 14 продемонстрировали наихудший результат среди новых устройств, занимая шестое и седьмое места. Они отстают от конкурентов более чем на 100 тысяч баллов. После них идут iQOO 11S, OnePlus Ace 2 Pro и vivo X90 Pro+ с заметным отрывом. Интересный факт: устройства от BBK (OPPO, OnePlus, realme, vivo и iQOO) занимают 7 из 10 мест в рейтинге.

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Важно отметить, что при оценке рейтинга учитывается средний результат тестирования смартфонов, а не их максимальное значение.