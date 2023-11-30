Индикатор Ichimoku Cloud указывает на дальнейший рост Биткоина

Индикатор Ишимоку Cloud сигнализирует о продолжении восходящего тренда биткоина, подтверждая аналитику CryptoCon. Текущее положение биткоина на недельных графиках характеризуется редкой конфигурацией, отмеченной пересечением ключевых показателей Ишимоку Cloud, что свидетельствует о возможном старте нового этапа роста.

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Инструмент анализа, объединяющий прошлые, настоящие и будущие торговые сигналы, предполагает дальнейшее укрепление биткоина. Облачо Ишимоку, работающее на графике свечей, помогает выявить зоны поддержки и сопротивления, а также определить точки входа и выхода из рынка, анализируя предполагаемые тенденции.

Совместно с этим растет цена биткоина под влиянием ожиданий одобрения спотовых биткоин-ETF. Аналитик ETF Джеймс Сейффарт из Bloomberg сообщает о 34-дневном отсрочивании SEC по 34 заявкам до 1 января 2024 года.

Прогнозируется высокая вероятность одобрения спотовых биткоин-ETF к 10 января 2024 года, согласно Сейффарту и Эрику Балчунасу. Коммерческий юрист Джо Карласаре указывает, что возможно одобрение в марте 2024 года, несмотря на задержку. Предполагается, что окончательное решение будет принято 5 или 8 января.

В настоящее время SEC рассматривает 12 заявок на спотовые биткоин-ETF, включая Grayscale и BlackRock. Большинство решений ожидается в марте, за исключением ARK Invest, срок рассмотрения которой до 10 января 2024 года.

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Одобрение заявок может подтолкнуть цену биткоина выше 50 000 долларов, считают аналитики, возможно даже до отметки в 100 000 долларов в следующем году.