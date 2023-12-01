Microsoft постарается снизить энергопотребление устройств на Windows 11

Если во время работы компьютера электрический счётчик крутится слишком быстро, есть разные способы замедлять его. Можно просто выключать компьютер, когда он не используется, можно поставить более энергоэкономичные компоненты, в том числе новый и эффективный блок питания. Что касается программных методов, Microsoft в предварительной сборке Windows 11 Insider 26002 предлагает режим «Энергосбережение». В нём производительность сокращается ради уменьшения расхода энергии. Относится это не только к работающим без подключения к розетке ноутбукам.

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Настройка доступна в приложении Параметры > Система > Питание, а также в меню быстрых настроек, открываемом по сочетанию клавиш Win + A. Можно сделать так, чтобы режим энергосбережения включался автоматически, когда аккумулятор ноутбука разряжается до указанного уровня. Новый режим не связан с режимом энергоэффективности, который задаётся для каждого приложения индивидуально. Как обычно это бывает в тестовых сборках, появление новой функции в финальном варианте системы не гарантировано.