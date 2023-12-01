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Если во время работы компьютера электрический счётчик крутится слишком быстро, есть разные способы замедлять его. Можно просто выключать компьютер, когда он не используется, можно поставить более энергоэкономичные компоненты, в том числе новый и эффективный блок питания. Что касается программных методов, Microsoft в предварительной сборке Windows 11 Insider 26002 предлагает режим «Энергосбережение». В нём производительность сокращается ради уменьшения расхода энергии. Относится это не только к работающим без подключения к розетке ноутбукам.
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Настройка доступна в приложении Параметры > Система > Питание, а также в меню быстрых настроек, открываемом по сочетанию клавиш Win + A. Можно сделать так, чтобы режим энергосбережения включался автоматически, когда аккумулятор ноутбука разряжается до указанного уровня. Новый режим не связан с режимом энергоэффективности, который задаётся для каждого приложения индивидуально. Как обычно это бывает в тестовых сборках, появление новой функции в финальном варианте системы не гарантировано.