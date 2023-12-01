Автоматизированные программы расходуют большую часть трафика глобальной сети

В интернете существует множество видов автоматизированных ботов для выполнения самых разных задач. Некоторые из них созданы в мирных целях, но значительная часть являются вредоносными. Исследование платформы по борьбе с мошенничеством Arkose Labs показывает, насколько широко они распространены.

На долю вредоносных ботов пришлось 73% трафика на сайтах и в приложениях с января по сентябрь нынешнего года. Вредоносными их делает выполнение задач вроде отправки мошеннических СМС-сообщений.

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В первой пятёрке вредоносных ботов находятся захватывающие чужие учётные записи, выполняющие парсинг, создающие фиктивные аккаунты, управляющие аккаунтами и занимающиеся мошенничеством в приложениях, вроде злоупотребления баллами лояльности. Наибольший рост за квартал показала мошенничество с отправками СМС-сообщений. Рост этот был огромен и составил 2141%. Количество атак на сервисы поддержки клиентов увеличилось на 160%.

С первого по второй квартал рост количества атак ботов составил 291%. Способствуют этому применение машинного обучения и алгоритмов ИИ, чтобы имитировать человеческое поведение. Если искусственный интеллект не справляется, злоумышленники могут обращаться к услугам специальных мошеннических ферм, где работают уже люди.

Увеличение количества вредоносных ботов говорит о том, что их использование остаётся прибыльным. ИИ наверняка сделает ситуацию ещё хуже.

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Напоследок можно вспомнить о том, что существуют и хорошие боты, которые занимаются индексированием веб-сайтов для поисковых систем, архивирования, обслуживания клиентов, взаимодействия с социальными сетями и т.д.