В Китае смартфоны Redmi K70 анонсируют сегодня

В первом квартале следующего года в продажу могут поступить смартфоны серии Poco X6. Аппарат Poco X6 Neo 5G с модельным номером 2312FRAFDI недавно получил индийскую сертификацию BIS. Смартфон Poco X6 5G с номером 23122PCD1G/23122PCD1I получил сразу несколько сертификатов, включая IMDA Сингапура, EEC Европы и BIS Индии. Теперь аппарат Poco X6 Pro 5G обзавёлся сертификатом NBTC в Таиланде.

Устройство с номером 2311DRK48G ранее уже видели на сертификационных платформах IMDA, EEC и TKDN (Индонезия). Из этого стало известно, что так называется за пределами Китая модель Redmi K70e на процессоре Dimensity 8300 Ultra.

реклама

Ранее предполагалось, что Redmi K70e на мировом рынке получит название Poco F6 5G. Последний может работать на процессоре Dimensity 9200+.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Если говорить о других представителях серии Poco X6, Poco X6 Neo 5G может быть переименованным китайским Redmi Note 13R Pro 5G. Вместо камеры с разрешением 108 Мп здесь может быть основная камера 64 Мп. Poco X6 5G будет переименованным вариантом Redmi Note 13 Pro 5G, сообщает Gizmochina.