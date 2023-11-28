Судя по всему, аппарат будет очень мощным

Флагманский смартфон Redmi K70 Pro готовится к выходу на рынок, и, несмотря на официальное представление которое состоится позже, результаты тестирования его версии с 24 ГБ оперативной памяти уже появились в базе бенчмарка Geekbench. Обещают пользователю мощное устройство, сопоставимое с другими флагманскими гаджетами, работающими на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

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Модель Redmi K70 Pro, обозначенная индексом 23117RK66C, продемонстрировала внушительные 2206 баллов в одноядерном режиме и 7334 балла в многоядерном. Помимо уже подтвержденного использования процессора, стоит отметить, что информация о 24 ГБ оперативной памяти ранее не доводилась до широкой публики, что придает этой модели дополнительную загадочность. Возможно, в этой версии также предусмотрен накопитель на 1 ТБ.

Однако не только технические характеристики делают Redmi K70 Pro привлекательным. Смартфон обещает выдающийся дисплей от TCL с разрешением 2K и рекордной для смартфонов яркостью 4000 нит, что делает его лидером в этом параметре. Основная камера устройства оснащена 50-мегапиксельным сенсором Light Hunter 800 размером 1/1,55 дюйма, обеспечивая оптическую стабилизацию и использование алгоритма ночной съемки Night Owl, ранее доступного только в флагманских смартфонах Xiaomi.

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Официальное представление Redmi K70 Pro, вместе с двумя другими смартфонами, ноутбуками, наушниками и смарт-часами, запланировано на 30 ноября.