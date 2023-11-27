В очередной раз были названы характеристики будущих процессоров AMD Ryzen 8000G AM5

Компания AMD скоро собирается представить процессоры серии Ryzen 8000G «Phoenix» для настольных ПК с сокетом AM5. Источником стал компьютерный магазин Sakhtafzarmag.

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Эти процессоры основаны на архитектуре Zen 4 и на графической архитектуре RDNA 3. После обновления BIOS они смогут работать на существующих материнских платах с сокетом AM5.

Будут доступны версии процессоров PRO и обычные. Флагманом является чип Ryzen 7 8700G с 8 ядрами и с 16 потоками команд. Номинальная тактовая частота у него составляет 4,2 ГГц, в режиме разгона 5,1 ГГц. Ryzen 5 8600G получил 6 ядер и 12 потоков, частоты у него 4,35 ГГц и 5 ГГц. Оба этих чипа поддерживают разгон.

Далее идёт процессор Ryzen 5 8500G с 6 ядрами и 12 потоками, ещё есть 4-ядерный Ryzen 3 8300G с 8 потоками. У первого частоты составляет 3,55 ГГц и 5 ГГц, у второго 3,45 ГГц и 4,9 ГГц. Они основаны на кристалле Phoenix 2 и поддерживают PBO. Здесь нет более продвинутой графики вроде Radeon 780M и 760M и вместо неё используется Radeon 740M с четырьмя вычислительными блоками.

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Все стандартные чипы Ryzen 8000G имеют TDP 65/45 Вт, а также есть версии GE» 35 Вт с пониженной тактовой частотой, но с теми же ядрами. Продажи должны начаться 11 февраля, пишет wccftech.