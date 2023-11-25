Samsung собирается представить новую память в 2024 году

Один из ведущих производителей чипов памяти, компания Samsung, готовится совершить переход на более быструю память. На подходе промышленное производство чипов LPDDR5T DRAM.

Эта память уже нашла применение в недавно представленном процессоре Vivo X100 Pro. Скорость чтения данных у неё на 12-13% превосходит это значение у предыдущей памяти LPDDR5X.

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Samsung входит в число лидеров в деле разработки памяти, но в этом году Micron и SK Hynix первыми представили новую память LPDDR5T вскоре после анонса мобильного чипа Snapdragon 8 Gen 3. В новом отчёте сообщается, что в промышленных масштабах Samsung начнёт производиться эту память в 2024 году. Об этом уведомили инвесторов Samsung на форуме в Гонконге. Там вице-президент Samsung Electronics Ха-Рён Юн говорил о планах южнокорейского производителя на будущее, сообщает Phonearena.