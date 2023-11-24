Появились изображения выходящего через пару месяцев смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra

К настоящему моменту уже известно, что будущие флагманские смартфоны Samsung Galaxy S24 по-своему внешнему виду будут мало отличаться от моделей нынешнего года. На основе этой информации инсайдеры создавали рисунки смартфонов, но теперь можно посмотреть на реальные фотографии главной флагманской модели. Снимки были опубликованы в Twitter.

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Правда, источник информации прежде не был известен, что могло поставить эти сведения под сомнение. Однако, намного более известный инсайдер Ice Universe подтвердил, что снимки подлинные.

Многие будут рады узнать, что Galaxy S24 Ultra обладает полностью плоским экраном без всяких изгибов по сторонам. В остальном дизайн остался почти прежним, что вряд ли можно считать недостатком.

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На изображениях можно увидеть серебристую матовую панель на обратной стороне устройства, хотя освещение может делать это впечатление обманчивым. Напомним, что анонс аппаратов запланирован на 17 января, пишет wccftech.